DE
FR
Abonnieren

Neuheit in der Bundesliga
Schiri-Boss diskutiert Entscheide am Wochenende live im TV

Premiere in Deutschland: Schiedsrichter-Chef Knut Kircher wird bei der Bundesliga-Konferenz auf DAZN erstmals strittige Szenen live kommentieren. Nach der Kritik an Schiris und dem VAR startet er eine Transparenz-Offensive mit Erklärungen vor und nach den Spielen.
Publiziert: vor 13 Minuten
Kommentieren
1/5
Der deutsche Schiedsrichter-Chef Knut Kircher sorgt für ein Novum.
Foto: imago/Kessler-Sportfotografie

Darum gehts

  • Schiri-Chef Knut Kircher kommentiert am Samstag erstmals live Bundesliga-Konferenz auf DAZN
  • Er will Transparenz schaffen nach Kritik an Schiedsrichtern und VAR-Entscheidungen
  • Im Spiel von Mainz gegen Augsburg wurde ein umstrittener Elfmeter nach fünf Minuten gegeben – Kircher räumt dabei einen VAR-Fehler ein
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

In der Bundesliga kommt es am Samstag zu einem Novum. Schiedsrichter-Chef Knut Kircher (57) wird die Konferenzschaltung auf DAZN erstmals live kommentieren. Wie der Bezahlsender bestätigt, wird der Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH, die die Schiris im deutschen Profifussball betreut, gemeinsam mit den Kommentatoren im Studio zu strittigen Szenen Stellung nehmen. 

Auf diesem Weg will Kircher nach der anhaltenden Kritik um die Schiedsrichter und den VAR in der Bundesliga für Transparenz sorgen. Der frühere Referee in der höchsten Liga Deutschlands wird dabei bereits bei der Vorberichterstattung und auch in der Highlight-Sendung nach Abpfiff Auskunft geben.

Kircher räumte VAR-Versäumnis bei umstrittenem Elfer ein

Am vergangenen Samstag hatte Kircher zuletzt gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen» bereits Stellung zu einem VAR-Fehler genommen. Beim 2:0-Sieg von Mainz gegen Augsburg hatte Schiri Patrick Ittich den Mainzern nach fünf Spielminuten einen umstrittenen Penalty zugesprochen, den Nadiem Amiri anschliessend zum 1:0 verwandelte. Stefan Bell war bei der Szene in einem Zweikampf mit Elvis Rexhbecaj zu Boden gegangen.

Mehr Bundesliga
Altersnachteil? Zwei Teams setzen nur Spieler unter 30 ein
Verrückter Wert in Top-5-Ligen
Altersnachteil? Zwei Teams setzen nur Spieler unter 30 ein
Grosser Fasnacht-Frust bei Fischers Mainz
Terminkonflikt mit BVB-Spiel
Grosser Fasnacht-Frust bei Fischers Mainz

Gemäss Kircher hätte der VAR Ittich aufgrund des kaum ersichtlichen Kontakts nochmals an den Bildschirm bitten sollen, was jedoch nicht passierte. Der letzte Schritt der Kommunikation zwischen dem Schiri und dem Videoassistenten habe jedoch «nicht funktioniert», erklärte Kircher gegenüber der Zeitung.

«Es gibt keine Schablonen-Lösung»

In einem Interview im «Kicker» hatte Kircher zuvor nach anhaltender Kritik an einer klaren Linie des VAR und der Schiris verteidigend betont, dass die Leistungen nicht insgesamt instabil seien, man aber punktuell nachbessern müsse. Um die Leistungen zu verbessern, gäbe es regelmässig digitale Austausche, in denen «den Schiedsrichtern die Vorgaben und Kriterien in Sachen Einheitlichkeit nähergebracht werden».

Jeder einzelne Fall sorge dafür, dass die Schiedsrichter in Zukunft besser werden. Jedoch seien nicht alle Szenen miteinander vergleichbar. «Es gibt keine Schablonen-Lösung, die künftig alle Fehler verhindert. Es sind immer noch Menschen an der Pfeife und an den Bildschirmen», so Kircher. Um die Entscheidungen besser nachvollziehbar zu machen, startet der 57-Jährige nun also die Kommunikationsoffensive.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
21
60
54
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
21
23
48
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
21
16
42
4
RB Leipzig
RB Leipzig
21
12
39
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
21
10
39
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
20
12
36
7
SC Freiburg
SC Freiburg
21
-1
30
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
21
-5
28
9
Union Berlin
Union Berlin
21
-8
25
10
1. FC Köln
1. FC Köln
21
-4
23
11
Hamburger SV
Hamburger SV
20
-8
22
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
21
-9
22
13
FC Augsburg
FC Augsburg
21
-15
22
14
FSV Mainz
FSV Mainz
21
-8
21
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
21
-15
19
16
Werder Bremen
Werder Bremen
21
-17
19
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
21
-15
17
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
21
-28
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
Werder Bremen
Union Berlin
Union Berlin
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
FC St. Pauli
FC St. Pauli
RB Leipzig
RB Leipzig
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
FC Heidenheim
FC Heidenheim
Hamburger SV
Hamburger SV
SC Freiburg
SC Freiburg
1. FC Köln
1. FC Köln
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
FC Augsburg
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Bayern München
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        VfL Wolfsburg
        VfL Wolfsburg
        Werder Bremen
        Werder Bremen
        Union Berlin
        Union Berlin
        VfB Stuttgart
        VfB Stuttgart
        FC St. Pauli
        FC St. Pauli
        RB Leipzig
        RB Leipzig
        FSV Mainz 05
        FSV Mainz 05
        TSG Hoffenheim
        TSG Hoffenheim
        FC Heidenheim
        FC Heidenheim
        Hamburger SV
        Hamburger SV
        SC Freiburg
        SC Freiburg
        1. FC Köln
        1. FC Köln
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        Borussia Mönchengladbach
        Borussia Mönchengladbach
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        FC Augsburg
        FC Augsburg
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Bundesliga
        Bundesliga