Darum gehts
- Chelsea und Stuttgart verzichten in der Liga auf Ü30-Spieler
- Chelsea-Kader ist mit 23 Jahren jüngster der Premier League
- James Milner erreicht 653 Premier-League-Spiele und stellt Rekord ein
Immer wieder ist im Fussball vom Jugendwahn die Rede. Spieler können nicht jung und talentiert genug sein – Lamine Yamal (18) oder Lennart Karl (17) lassen grüssen.
Gibt es aber auch einen Altersnachteil? Zumindest bei zwei Teams könnte das in dieser Saison, aus Sicht der routinierteren Profis natürlich, befürchtet werden.
So haben die Datensammler von OptaStats bemerkt, dass weder bei Chelsea, noch dem VfB Stuttgart ein Spieler im Alter von 30 Jahren oder älter ein Ligaspiel bestritten hat. Während bei Chelsea der älteste Profi im Kader mit Tosin Adarabioyo erst 28 ist, haben die Schwaben mit Ersatztorhüter Fabian Bredlow einen 30-jährigen Profi im Kader, der allerdings nur in Europa League oder Pokal zum Einsatz gekommen ist. Der älteste eingesetzte Spieler ist Aussenverteidiger Pascal Stenzel, der erst im März die 30er-Marke knacken wird.
Chelsea hat in Verjüngungskur investiert
Das heisst aber nicht, dass diese Teams zwingend am meisten auf die Jugend setzen. So weisen in der Bundesliga beispielsweise Leipzig (24,3), Bremen (24,6) und Frankfurt (24,7) einen tieferen Altersschnitt bei der Startelf als die Schwaben (24,9) auf.
Bei Chelsea sieht das anders aus – schliesslich wurde dort auch bewusst viel Geld in junge Spieler investiert. Das Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler beträgt nur 23 Jahre. Zum Vergleich: Bournemouth mit dem zweittiefsten Durchschnittsalter der Premier League, kommt auf 24,7.
Die Ü40-Gruppe
Von einem Nachteil für über 30-Jährige kann alledings keine Rede sein, wie ein Blick auf die ältesten eingesetzten Spieler eines jeden Klubs zeigt (klicke Dich durch die Tabelle). So sind Altmeister wie Luka Modric (40, AC Milan), James Milner (40, Brighton), Santi Cazorla (41, Oviedo) oder Dante (42, Nizza) weiterhin gefragt – obwohl sie schon eine Vier auf dem Buckel tragen! In der Übersicht gibts die ältesten Akteure aus den Top-5-Ligen in der Übersicht.
Brighton-Akteur Milner hat bei der 1:0-Niederlage seines Teams gegen Aston Villa übrigens sein 653-Premier-League-Spiel bestritten und den Rekord für die meisten Einsätze in Englands höchster Spielklasse von Gareth Barry (44), der von 2010 bis 2013 sein Teamkollege bei ManCity gewesen ist, egalisiert.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
21
60
54
2
Borussia Dortmund
21
23
48
3
TSG Hoffenheim
21
16
42
4
RB Leipzig
21
12
39
5
VfB Stuttgart
21
10
39
6
Bayer Leverkusen
20
12
36
7
SC Freiburg
21
-1
30
8
Eintracht Frankfurt
21
-5
28
9
Union Berlin
21
-8
25
10
1. FC Köln
21
-4
23
11
Hamburger SV
20
-8
22
12
Borussia Mönchengladbach
21
-9
22
13
FC Augsburg
21
-15
22
14
FSV Mainz
21
-8
21
15
VfL Wolfsburg
21
-15
19
16
Werder Bremen
21
-17
19
17
FC St. Pauli
21
-15
17
18
1. FC Heidenheim 1846
21
-28
13