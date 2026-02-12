DE
FR
Abonnieren

Verrückter Wert in Top-5-Ligen
Altersnachteil? Zwei Teams setzen nur Spieler unter 30 ein

Spannende Statistik aus den Top-5-Ligen: Mit Chelsea und dem VfB Stuttgart haben bislang zwei Teams in der ganzen Ligasaison keinen Spieler im Alter von 30 oder höher eingesetzt.
Publiziert: 17:07 Uhr
Kommentieren
1/5
Chelsea ist einer von zwei Klubs aus den Top-5-Ligen, der in dieser Saison noch keinen Spieler mit 30 Jahren oder älter eingesetzt hat.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Chelsea und Stuttgart verzichten in der Liga auf Ü30-Spieler
  • Chelsea-Kader ist mit 23 Jahren jüngster der Premier League
  • James Milner erreicht 653 Premier-League-Spiele und stellt Rekord ein
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Immer wieder ist im Fussball vom Jugendwahn die Rede. Spieler können nicht jung und talentiert genug sein – Lamine Yamal (18) oder Lennart Karl (17) lassen grüssen.

Gibt es aber auch einen Altersnachteil? Zumindest bei zwei Teams könnte das in dieser Saison, aus Sicht der routinierteren Profis natürlich, befürchtet werden.

So haben die Datensammler von OptaStats bemerkt, dass weder bei Chelsea, noch dem VfB Stuttgart ein Spieler im Alter von 30 Jahren oder älter ein Ligaspiel bestritten hat. Während bei Chelsea der älteste Profi im Kader mit Tosin Adarabioyo erst 28 ist, haben die Schwaben mit Ersatztorhüter Fabian Bredlow einen 30-jährigen Profi im Kader, der allerdings nur in Europa League oder Pokal zum Einsatz gekommen ist. Der älteste eingesetzte Spieler ist Aussenverteidiger Pascal Stenzel, der erst im März die 30er-Marke knacken wird.

Chelsea hat in Verjüngungskur investiert

Das heisst aber nicht, dass diese Teams zwingend am meisten auf die Jugend setzen. So weisen in der Bundesliga beispielsweise Leipzig (24,3), Bremen (24,6) und Frankfurt (24,7) einen tieferen Altersschnitt bei der Startelf als die Schwaben (24,9) auf.

Bei Chelsea sieht das anders aus – schliesslich wurde dort auch bewusst viel Geld in junge Spieler investiert. Das Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler beträgt nur 23 Jahre. Zum Vergleich: Bournemouth mit dem zweittiefsten Durchschnittsalter der Premier League, kommt auf 24,7.

Die Ü40-Gruppe

Von einem Nachteil für über 30-Jährige kann alledings keine Rede sein, wie ein Blick auf die ältesten eingesetzten Spieler eines jeden Klubs zeigt (klicke Dich durch die Tabelle). So sind Altmeister wie Luka Modric (40, AC Milan), James Milner (40, Brighton), Santi Cazorla (41, Oviedo) oder Dante (42, Nizza) weiterhin gefragt – obwohl sie schon eine Vier auf dem Buckel tragen! In der Übersicht gibts die ältesten Akteure aus den Top-5-Ligen in der Übersicht.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Brighton-Akteur Milner hat bei der 1:0-Niederlage seines Teams gegen Aston Villa übrigens sein 653-Premier-League-Spiel bestritten und den Rekord für die meisten Einsätze in Englands höchster Spielklasse von Gareth Barry (44), der von 2010 bis 2013 sein Teamkollege bei ManCity gewesen ist, egalisiert.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
21
60
54
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
21
23
48
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
21
16
42
4
RB Leipzig
RB Leipzig
21
12
39
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
21
10
39
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
20
12
36
7
SC Freiburg
SC Freiburg
21
-1
30
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
21
-5
28
9
Union Berlin
Union Berlin
21
-8
25
10
1. FC Köln
1. FC Köln
21
-4
23
11
Hamburger SV
Hamburger SV
20
-8
22
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
21
-9
22
13
FC Augsburg
FC Augsburg
21
-15
22
14
FSV Mainz
FSV Mainz
21
-8
21
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
21
-15
19
16
Werder Bremen
Werder Bremen
21
-17
19
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
21
-15
17
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
21
-28
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Villarreal
Villarreal
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Valencia
Valencia
Sevilla
Sevilla
Real Sociedad
Real Sociedad
Real Madrid
Real Madrid
Betis Sevilla
Betis Sevilla
Real Oviedo
Real Oviedo
CA Osasuna
CA Osasuna
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Levante UD
Levante UD
Girona FC
Girona FC
Getafe CF
Getafe CF
Espanyol Barcelona
Espanyol Barcelona
Elche CF
Elche CF
Celta Vigo
Celta Vigo
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
FC Barcelona
FC Barcelona
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Deportivo Alavés
Deportivo Alavés
LaLiga
LaLiga
US Cremonese
US Cremonese
Hellas Verona
Hellas Verona
Udinese Calcio
Udinese Calcio
FC Turin
FC Turin
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
AS Rom
AS Rom
Pisa SC
Pisa SC
AC Parma
AC Parma
SSC Neapel
SSC Neapel
US Lecce
US Lecce
Lazio Rom
Lazio Rom
Juventus Turin
Juventus Turin
Inter Mailand
Inter Mailand
FC Genua
FC Genua
AC Florenz
AC Florenz
Como
Como
Cagliari
Cagliari
Bologna
Bologna
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
AC Milan
AC Milan
Serie A
Serie A
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
Hamburger SV
Hamburger SV
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
SC Freiburg
SC Freiburg
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
Stade Rennes
Stade Rennes
Stade Brest
Stade Brest
Paris FC
Paris FC
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Nizza
Nizza
Nantes
Nantes
AS Monaco
AS Monaco
FC Metz
FC Metz
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Lorient
Lorient
OSC Lille
OSC Lille
Lens
Lens
Le Havre
Le Havre
Auxerre
Auxerre
Angers
Angers
Ligue 1
Ligue 1
Bundesliga
Bundesliga
Chelsea
Chelsea
Manchester United
Manchester United
Manchester City
Manchester City
Sunderland
Sunderland
Arsenal
Arsenal
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Aston Villa
Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Premier League
Premier League
RB Leipzig
RB Leipzig
Werder Bremen
Werder Bremen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Villarreal
        Villarreal
        Rayo Vallecano
        Rayo Vallecano
        Valencia
        Valencia
        Sevilla
        Sevilla
        Real Sociedad
        Real Sociedad
        Real Madrid
        Real Madrid
        Betis Sevilla
        Betis Sevilla
        Real Oviedo
        Real Oviedo
        CA Osasuna
        CA Osasuna
        RCD Mallorca
        RCD Mallorca
        Levante UD
        Levante UD
        Girona FC
        Girona FC
        Getafe CF
        Getafe CF
        Espanyol Barcelona
        Espanyol Barcelona
        Elche CF
        Elche CF
        Celta Vigo
        Celta Vigo
        Athletic Bilbao
        Athletic Bilbao
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        Deportivo Alavés
        Deportivo Alavés
        LaLiga
        LaLiga
        US Cremonese
        US Cremonese
        Hellas Verona
        Hellas Verona
        Udinese Calcio
        Udinese Calcio
        FC Turin
        FC Turin
        Sassuolo Calcio
        Sassuolo Calcio
        AS Rom
        AS Rom
        Pisa SC
        Pisa SC
        AC Parma
        AC Parma
        SSC Neapel
        SSC Neapel
        US Lecce
        US Lecce
        Lazio Rom
        Lazio Rom
        Juventus Turin
        Juventus Turin
        Inter Mailand
        Inter Mailand
        FC Genua
        FC Genua
        AC Florenz
        AC Florenz
        Como
        Como
        Cagliari
        Cagliari
        Bologna
        Bologna
        Atalanta Bergamo
        Atalanta Bergamo
        AC Milan
        AC Milan
        Serie A
        Serie A
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        FSV Mainz 05
        FSV Mainz 05
        Hamburger SV
        Hamburger SV
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        VfB Stuttgart
        VfB Stuttgart
        SC Freiburg
        SC Freiburg
        RC Strasbourg Alsace
        RC Strasbourg Alsace
        Stade Rennes
        Stade Rennes
        Stade Brest
        Stade Brest
        Paris FC
        Paris FC
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain
        Nizza
        Nizza
        Nantes
        Nantes
        AS Monaco
        AS Monaco
        FC Metz
        FC Metz
        Olympique Marseille
        Olympique Marseille
        Olympique Lyon
        Olympique Lyon
        Lorient
        Lorient
        OSC Lille
        OSC Lille
        Lens
        Lens
        Le Havre
        Le Havre
        Auxerre
        Auxerre
        Angers
        Angers
        Ligue 1
        Ligue 1
        Bundesliga
        Bundesliga
        Chelsea
        Chelsea
        Manchester United
        Manchester United
        Manchester City
        Manchester City
        Sunderland
        Sunderland
        Arsenal
        Arsenal
        AFC Bournemouth
        AFC Bournemouth
        Aston Villa
        Aston Villa
        Brighton & Hove Albion
        Brighton & Hove Albion
        Premier League
        Premier League
        RB Leipzig
        RB Leipzig
        Werder Bremen
        Werder Bremen