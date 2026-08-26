Der FC Bayern München setzt auf Kontinuität und Stabilität auf der Führungsebene. Die Verträge von Sportvorstand Max Eberl sowie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen werden vorzeitig bis 2029 verlängert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Bayern verlängert Verträge mit Eberl und Dreesen bis 2029

Seit Amtsantritt: Zwei Meistertitel, ein DFB-Pokal unter ihrer Führung

Eberl und Dreesen betonen Zukunftsziele für sportlichen Erfolg

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Noch vor einigen Monaten stellte Ehrenpräsident Uli Hoeness (74) den Sportvorstand Max Eberl (52) infrage. Nun verlängert der FC Bayern nicht nur mit Eberl, sondern auch mit Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (58). Beide Verträge wären 2027 ausgelaufen und wurden nun vorzeitig bis 2029 verlängert.

«Das Vertrauen des Aufsichtsrats ist ein wertvolles Zeichen, über das ich mich sehr freue», sagt Eberl. Auch Dreesen äussert sich erfreut über die Vertragsverlängerung: «Wir haben noch viel vor.»

Kontinuität und Stabilität

Mit diesen Entscheidungen setzt der FC Bayern auf der Führungsebene auf Kontinuität und Stabilität. Herbert Hainer (72), Vorsitzender des Aufsichtsrats, erklärt dazu: «Kontinuität sorgt für Orientierung, Stabilität verschafft Stärke: Beides brauchen wir, um den FC Bayern auf höchstem Niveau konsequent weiterzuentwickeln.»

Dreesen verantwortet seit 2023 den Vorstandsvorsitz des deutschen Rekordmeisters, während Eberl seit 2024 in seinem Amt als Sportvorstand tätig ist. Seitdem sie gemeinsam bei Bayern arbeiten, wurde der Verein zweimal Deutscher Meister und gewann einmal den DFB-Pokal.

Beide wollen sportlich auch in Zukunft erfolgreich sein, was sie in der Medienmitteilung betonen. «Mir ist es ein Anliegen, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und im Sinne der gesamten FC-Bayern-Familie auch künftig alles für den sportlichen Erfolg einzubringen», so Eberl. Auch Dreesen blickt zuversichtlich nach vorn: «Als Vorstandsteam gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mitgliedern und Fans wollen wir auch künftig alles dafür tun, damit der FC Bayern der Spitzenklub bleibt.»