Karim Adeyemi verletzte sich nach seinen drei Toren gegen Celtic am Oberschenkel. Er fällt mehrere Wochen aus.

Kurz zusammengefasst Adeyemi fällt mit Muskelfaserriss 3-4 Wochen aus

Vor seiner Verletzung erzielte er gegen Celtic drei Tore

Liverpool interessiert sich für den Dortmunder Stürmer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Karim Adeyemi zog sich gegen Celtic Glasgow einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Er fällt drei bis vier Wochen aus. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Carlo Steiner Praktikant Sport

Bitter für Borussia Dortmund. Karim Adeyemi (22) hat sich bei seinem Gala-Auftritt in der Champions League gegen Celtic Glasgow schwerer verletzt als gedacht. Der Stürmer fällt mit einem Muskelfaserriss drei bis vier Wochen aus.

Nach seinen drei Toren und einer Vorlage in der ersten Halbzeit zwickt es Adeyemi bei seiner ersten Aktion nach der Pause im Oberschenkel – sofort signalisiert er, dass es nicht weiter geht. Trotzdem äussert er sich nach dem Spiel hoffnungsvoll, dass die Blessur nicht so schlimm ist. Gut gelaunt erscheint er nach dem Kantersieg zum Interview, scherzte darüber, dass seine Leistung mit den Brokkoli-Kochkünsten seiner Freundin Loredana zusammenhängen könnte. Es ist zu hoffen, dass ihm das Lachen trotz der Zwangspause nicht vergeht.

Gerüchte um Liverpool-Transfer

Grundsätzlich die Laune aufbessern könnte in absehbarer Zukunft auch der Blick auf das Bankkonto. Nach Informationen der «Bild» ist Liverpool an einer Verpflichtung des Dortmunders interessiert. Die Engländer sollen bereit sein, 50 Millionen Euro für den Offensivspieler hinzublättern. Auch in puncto Gehalt dürfte im Fall eines Wechsels einiges herausspringen.

Eine entscheidende Rolle für den möglichen Wechsel dürfte aber die Zukunft von Liverpool-Star Mohamed Salah (32) spielen. Der Ägypter besitzt in Liverpool nur noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison und deutete zuletzt in einem Sky-Interview an, dass diese achte Saison bei den Reds seine letzte sein könnte. Trifft dieses Szenario ein, wäre Adeyemi ein passender Ersatz für den Flügelstürmer.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos