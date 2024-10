Kurz zusammengefasst Deschamps verzichtet auf seinen Starspieler

Mbappé wird nach Absprache mit Real geschont

Kylian Mbappé wird Frankreich für die kommenden Länderspiele nicht zur Verfügung stehen. Foto: imago/PanoramiC 1/5

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Trainer Didier Deschamps verzichtet in seinem Aufgebot auf den zuletzt angeschlagenen Stürmer von Real Madrid für die Partien in Budapest gegen Israel am 10. Oktober und vier Tage später in Brüssel gegen Belgien.

Mbappé kam am Mittwoch bei Reals Champions-League-Niederlage in Lille (0:1) zwar wieder zum Einsatz. Laut dem französischen Fachmagazin «L'Équipe» wird er aufgrund der zuvor erlittenen Fussverletzung aber nach Absprache mit Real und Trainer Carlo Ancelotti geschont und in Madrid trainieren.

Die französische Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage gegen Italien (1:3) und einem Erfolg gegen Belgien (2:0) in die Nations League gestartet.