Transferpoker um Köln-Youngster El Mala entschieden

Said El Mala bleibt beim 1. FC Köln: Das Megatalent verlängert seinen Vertrag bei den Geissböcken vorzeitig bis 2031. Ein Sommer-Transfer ist damit definitiv vom Tisch. Zudem erhält er als erster Kölner seit Vereinslegende Lukas Podolski die Rückennummer 10.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Said El Mala verlängert beim 1. FC Köln bis 2031

Das Talent übernimmt die legendäre Nummer 10 von Lukas Podolski

Transfersaga ist damit endgültig beendet

Davide Malinconico Redaktor Sport

Was die Fans des 1. FC Köln am Donnerstagabend auf den sozialen Netzwerken zu sehen bekommen, dürfte bei vielen beinahe für einen Herzstillstand – und im nächsten Moment für pure Ekstase gesorgt haben.

«Said möchte euch persönlich ein paar Worte sagen», so die Nachricht des Bundesligisten auf Social Media. Während des Transfersommers beginnen so meistens die Abschiedsbotschaften.

Geht Said El Mala (19) also doch noch? Zwar hatte sich der BVB nach wochenlangem Tauziehen jüngst zurückgezogen und offiziell erklärt, kein weiteres Angebot für das Juwel abzugeben, doch das Video schürt zunächst Befürchtungen. Schwermütige Musik ertönt, während das Megatalent ernste Miene macht: «Hallo liebe FC-Fans, was für eine Saison. Es war mir eine riesige Ehre, mit der 13 für euch aufzulaufen. Aber ich musste eine Entscheidung treffen: eure Nummer 13 geht.»

Er tritt das Erbe Podolskis an

Doch der emotionale Umschwung folgt auf dem Fuss: Die gedrückte Musik weicht Beats mit Feierlaune, und auch der Shootingstar kann sich ein Schmunzeln nicht mehr verkneifen und fügt an: «Aber eure neue Nummer 10 bleibt!» Stolz hält der Deutsche sein Köln-Trikot mit der neuen Rückennummer in die Kamera.

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Ein gelungenes Verwirrspiel der Kölner Social-Media-Abteilung. Tatsächlich verlängert El Mala seinen Vertrag beim Effzeh vorzeitig bis 2031. Zudem übernimmt er als erster Akteur seit Vereinslegende Lukas Podolski (41) wieder die ikonische Rückennummer 10. Das Ausnahmetalent fühlt sich geehrt: «Ich möchte mit dem FC und unseren Fans eine gute Saison spielen, dafür werde ich alles geben, auch weil ich weiss, was es bedeutet, mit der Nummer 10 für den FC zu spielen.»

Damit ist die monatelange Transfersaga rund um das Interesse aus Dortmund und zuletzt aus Leipzig endgültig vom Tisch: Said El Mala bleibt der Domstadt erhalten und stürmt weiter am Geissbockheim. Zumindest bis zum nächsten Transferfenster. Günstiger wurde der Youngster durch die Verlängerung aber ganz sicher nicht.

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