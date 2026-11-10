Manuel Neuer ist wieder verletzt – dieses Mal am rechten Fuss. Dies wirft erneute Fragen auf: Kann die Torwart-Ikone der körperlichen Belastung noch standhalten? Bayern-Ikonen finden klare Worte.

Darum gehts Manuel Neuer fällt mit einem Sehnenteilriss im rechten Fuss rund zwei Monate aus, will aber zurück

Maier und Basler werten Neuers Verletzungen als Warnsignale und sehen seine letzte Saison bei Bayern

Steffen Freund und Basler sehen gute Chancen für Jonas Urbig sich jetzt im Tor der Bayern zu beweisen

Fabienne Kleinhenz

Die Pechsträhne von Manuel Neuer (40) geht weiter. Nach der lauter werdenden Kritik an den sportlichen Leistungen der letzten Woche zwingt nun ein Sehnenteilriss im rechten Fuss den Goalie zu zwei Monaten Pause.

Ist der Platz als Nummer eins im Bayern-Tor damit in Gefahr? Der Altmeister zeigt sich jedenfalls kampfbereit und möchte bald schon wieder zurück zwischen die Pfosten. So optimistisch sind allerdings längst nicht alle im Umfeld des deutschen Rekordmeisters.

«Irgendwann sagt dein Körper dir: Jetzt ist Schluss!»

Die bayerische Torwartlegende Sepp Maier (82) äusserte sich gegenüber dem TV-Sender Sport1 zur Zukunft von Neuer. «Manuel hat eine unglaubliche Karriere hinter sich, er hat das Torwartspiel revolutioniert. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem der Körper nicht mehr so mitmacht, wie man es gerne hätte. Und diesen Zeitpunkt kann auch ein Manuel Neuer nicht aufhalten», meint Maier. «Du kannst deinen Körper nicht ständig überlisten. Irgendwann sagt er dir: Jetzt ist Schluss!»

Dann hat die Bayern-Legende (709 Spiele für den Klub) noch einen Appell: «Lass es sein, Manu! Du hast dem Fussball unglaublich viel gegeben, du hast alles gewonnen und musst niemandem mehr etwas beweisen.»

Das sieht auch Mario Basler (57) so. Die häufiger und schwerer werdenden Verletzungen seien ein Warnsignal. «Manchmal verpasst man auch den richtigen Abgang. Manchmal ist ein Jahr zu spät, manchmal sollte man ein Jahr früher aufhören», meint der ehemalige Bayern-Kicker gegenüber Sport1.

Urbig – die neue Nummer eins?

Die jüngste Neuer-Verletzung hat die Urbig-Debatte wieder angekurbelt. «Ich würde jetzt auch die Chance nutzen, Jonas Urbig zur Nummer 1 zu machen», forderte der Europameister von 1996, Steffen Freund (56), jüngst in der TV-Sendung «Doppelpass». Und damit ist er nicht allein, auch Basler sieht die Chance für den 23-Jährigen gekommen. «Jonas Urbig muss jetzt die Spiele machen und die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen.»

Die Bayern spielen am Freitag in einer Woche zu Hause gegen Köln, ehe dann in der Champions League ein Auswärtsspiel bei Lille ansteht.