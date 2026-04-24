Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft RB Leipzig erntet Sexismus-Vorwürfe nach Instagram-Post über Union-Trainerin Eta

Post zeigt Eta mit Ex-RB-Coach Rose und Spielern, sorgt für Empörung

RB distanziert sich: Sexismus hat «keinen Millimeter Platz» im Klub War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Steiner Redaktor Sport

Ein Social-Media-Post von RB Leipzig sorgt für Aufruhr. Dem deutschen Klub wird Sexismus vorgeworfen.

Der 1. FC Union Berlin, der seit kurzem von der ersten Trainerin in der Männer-Bundesliga gecoacht wird, postete auf Instagram zunächst einen provokanten Spruch im Vorfeld des Auswärtsspiels gegen RB. «Also an Leipzig selbst liegts ja nicht – schon eine schöne Stadt ...», schrieben die Unioner über das bei vielen unbeliebten «RasenBallsport Leipzig». Wegen der Eigentümerschaft und des Sponsorings von Red Bull ist der Klub vielen Fussballfans ein Dorn im Auge.

Die Sachsen reagierten postwendend auf die Stichelei. «Eure Cheftrainerin fand nicht nur die Stadt ganz schön…», schreiben sie zu Bildern, die Union-Trainerin Marie-Louise Eta (34) an der Seite des ehemaligen RB-Trainers Marco Rose (49) und den Ex-Spielern Emil Forsberg (34) und Dominik Szoboszlai (25) zeigt.

Sofort wurden in den Kommentaren Sexismus-Vorwürfe laut. Der Klub distanziert sich von den Anschuldigungen.«Sexismus hat bei RB Leipzig keinen Millimeter Platz. Wir freuen uns sehr auf die Rückkehr von Marie-Louise Eta, die 2022 bei RB Leipzig hospitiert und ihre Zeit im Klub anschliessend in einer Foto-Collage auf Social Media dokumentiert hat», erklärt RB.

Am 1. Januar 2023 veröffentlichte sie auf Instagram als Jahresrückblick die Collage, die RB nun erneut auf Social Media postete. «Diese Collage haben wir nun erneut – mit einem Verweis auf ihre schöne Zeit in Leipzig und als Reaktion auf einen vorherigen Union-Post – veröffentlicht», so RB weiter.

Beim Spiel in Leipzig kommt es für Eta übrigens zum Wiedersehen mit RB-Coach Ole Werner (37). Im Dezember 2022 hospitierte die damalige Co-Trainerin der deutschen U17-Frauen-Nationalmannschaft im Trainerteam von Werners Werder Bremen.