Bayern-Star Davies angetrunken im Lamborghini erwischt

Nächtlicher Vorfall in München: FC Bayern-Spieler Alphonso Davies mit Alkohol am Steuer erwischt. Der 24-Jährige muss mit Bussgeld und Fahrverbot rechnen. Der Verein schweigt zu dem Vorfall.

1/5 Am Dienstag lief Alphonso Davies noch gegen Paris Saint-Germain auf. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Bayern-Star Davies gerät mit Lamborghini in Alkoholkontrolle

Dabei werden 0,6 Promille gemessen

Mögliche Konsequenzen: 500 Euro Bussgeld und einmonatiges Fahrverbot Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Bayern-Star Alphonso Davies hat Probleme mit der Polizei: Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, wurde der Kanadier in der Nacht auf Donnerstag in der Münchner Altstadt von einer Polizeistreife in seinem Lamborghini Urus angehalten.

Bei der Kontrolle um 02.15 Uhr sollen die Polizisten einen Alkoholgeruch bemerkt und Davies daraufhin zum Alkoholtest auf die Wache gebeten haben. Nach dem Pusten auf dem Posten ergab sich dann einen Wert von 0,6 Promille. Der deutschen Zeitung zufolge habe ein Kollege Davies' das Auto dann weiterfahren müssen.

Was bedeutet der erhöhte Pegel nun für den Aussenverteidiger? «Bei einem Alkoholwert von 0,6 Promille handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit und nicht um eine Straftat. Davies droht in diesem Falle ein Bussgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat», sagt der deutsche Anwalt Gennaro Festa gegenüber «Bild». Sollte sich der Fahrer noch in der Probezeit befinden, würden strengere Regeln gelten.

Wie lange fährt Davies noch durch München?

Weil dies bei Davies aber nicht der Fall war, darf er seinen Führerschein behalten und weiterhin Auto fahren. Gegen Mittag erschien der Aussenverteidiger dann auch in seinem Dienst-Audi am Trainingsgelände der Münchner. Zum Vorfall selbst hat sich der FC Bayern München bisher nicht geäussert. Auch die Polizei hält sich aus Datenschutzgründen bedeckt.

Alphonso Davies spielt seit Januar 2019 in München, absolvierte seither 212 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. Immer wieder wurde Davies mit einem Wechsel ins Ausland – vor allem zu Real Madrid – in Verbindung gebracht. Wie lange Davies seinen Lamborghini noch durch München fährt, ist unsicher. Sein Arbeitspapier läuft im kommenden Sommer aus.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos