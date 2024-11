In Zürich ist Derbywoche. Das gilt auch für den Nachwuchs, wo die U17-Teams vom FCZ und GC am Mittwochabend aufeinandertrafen. Doch selbst bei diesem Junioren-Match sorgten Fans für hässliche Szenen.

1/4 Auf dem FCZ-Campus sind am Mittwoch Fans des FC Zürich aufmarschiert und sorgten für Probleme.

Andrea Cattani Redaktor Sport

Eigentlich heisst es erst am Samstagabend ein erstes Mal: Ring frei für das Duell um die Fussball-Vorherrschaft in Zürich. Dann nämlich treffen der FCZ und GC im Letzigrund zum zweiten Derby der Super-League-Saison aufeinander (ab 20.30 Uhr live auf Blick). Drei Tage später folgt an gleicher Stelle ein erneutes Kräftemessen – dann im Schweizer Cup (ab 20 Uhr live).

Die Fan-Lager scheinen den Showdown aber nicht wirklich abwarten zu können. Tatsächlich ist es in Zürich schon am Mittwochabend zu einem grösseren Aufmarsch von vorwiegend FCZ-Anhängern beim Derby der U17-Mannschaften von GC und vom FCZ gekommen. Laut Augenzeugen blieb es auf der Sportanlage Heerenschürli im Zürcher Kreis 12 nicht nur friedlich.

«Einer der Typen verpasste mir eine Ohrfeige»

«Zu Beginn des Spiels waren nur eine Handvoll Zuschauer vor Ort. Doch auf einmal erschienen sicher über 100 FCZler, postierten sich hinter einem Tor und stimmten ihre Fan-Lieder an», schildert Claudio F.* den ungewöhnlichen Aufmarsch beim Nachwuchsspiel gegenüber Blick. F. ist GC-Anhänger und wollte darum das Spiel in der U17-Elite-Meisterschaft sehen. Und er sagt: Beim lautstarken Support für die Junioren des FCZ blieb es an jenem Abend nicht.

«Ich selber betreibe einen GC-Fan-Podcast, mein Gesicht dürfte auch dem einen oder anderen FCZ-Anhänger bekannt sein», sagt F. weiter. Plötzlich sei dann eine Gruppe Männer auf ihn zugelaufen und habe ihn beschimpft. «Einer der Typen verpasste mir eine Ohrfeige und meinte, ich solle verschwinden von hier.»

Die Einschüchterung wirkte: F. und noch einige weitere GC-Fans, die eigentlich das U17-Derby sehen wollten, brachten sich lieber in Sicherheit und verliessen den Sportplatz.

Das nächste Nachwuchs-Derby steht schon an

Die Pöbeleien waren da aber noch nicht zu Ende. Denn offenbar wurden während des Spiels auch die GC-Junioren – es sind alles noch minderjährige Teenager – vom Mob übel beleidigt. Ein weiterer Augenzeuge schildert die Situation gegenüber Blick: «Die jungen GC-Spieler wurden beflucht, und es wurden immer wieder Sprüche über deren Mütter aufs Feld gerufen. Es war ein absoluter Skandal für so ein Juniorenspiel.» Am Ende mussten die GC-Spieler via Umweg in die Kabine laufen, um nicht am gegnerischen Fan-Mob vorbeigehen zu müssen.

Bei den Grasshoppers bestätigt man die Vorfälle vom Mittwochabend auf Anfrage. Man sei mit den entsprechenden Trainern auch im Austausch. Wohl auch, weil nächste Woche auf Stufe U16 schon das nächste Derby ansteht.

Auch bei der Stadtpolizei hat man am Mittwochabend Wind von den FCZ-Fans im Heerenschürli bekommen. «Wir wurden über eine grössere Ansammlung von Fussballfans auf der Sportanlage informiert. Eine Auseinandersetzung wurde aber nicht gemeldet, und es gab bisher auch keine Anzeige», erklärt Stadtpolizei-Sprecher Daniel Wäspi gegenüber Blick.

FCZ weiss nichts von Bedrohungen

Beim FCZ hatten FCZ-Boss Ancillo Canepa und der Sicherheits-Verantwortliche Luca Maggi erst Anfang dieser Woche im grossen Blick-Interview zu den immer wiederkehrenden Gewalt-Exzessen in der Zürcher Fan-Szene Stellung bezogen. Auch das Verhalten einiger FCZ-Fans wurde darin verurteilt.

Auf die Anschuldigungen äussert sich der Klub auf Blick-Anfrage wie folgt: «Der FCZ kann bestätigen, dass rund 200 Fans unsere U17-Mannschaft im Derby vom vergangenen Mittwoch unterstützt haben. Von Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber den GC-Spielern war uns bis zur Blick-Anfrage nichts bekannt. Wir haben nun mit GC sofort Kontakt aufgenommen, um dies sauber aufzuarbeiten. Beleidigungen und Bedrohungen haben auf den Fussballplätzen grundsätzlich nichts verloren.»

Sportlich endete das U17-Derby übrigens 1:1. Doch das Resultat verkam an diesem Abend zur Randnotiz.

* Name geändert

