1/5 Stuttgarts Schweizer Verteidiger Leonidas Stergiou erzielte im Mai gegen Bayern München sein erstes Bundesliga-Tor.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bittere Nachrichten für Leonidas Stergiou vor dem Bundesliga-Start: Der Schweizer Internationale fällt wegen einer Entzündung am Rückenwirbel mehrere Wochen aus. Das gibt Trainer Sebastian Hoeness am Tag vor dem ersten Meisterschaftsspiel gegen den SC Freiburg bekannt.

Die Stuttgarter bekunden vor dem Auswärtsspiel am Samstag in Freiburg grosse Personalsorgen in der Defensive. Neben Stergiou fällt wegen einer Schulterverletzung auch die französische Neuverpflichtung Anthony Rouault für längere Zeit aus. Dan-Axel Zagadou und Josha Vagnoman befinden sich beim letztjährigen Vizemeister nach Verletzungen noch im Aufbautraining.