Wer in der Schweiz die grossen Stars der Serie A und Ligue 1 live sehen will, kommt ab sofort an DAZN nicht mehr vorbei! Die Streaming-Plattform hat sich die exklusiven Rechte an den Top-Ligen gesichert.

Millionen Fussballfans in Europa nutzen bereits DAZN. Der Sport-Streamingdienst ist Marktführer in Deutschland, Italien, Spanien oder Frankreich, zeigt dort im Fussball u.a. die UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, LALIGA oder Ligue 1, aber auch NFL, NBA, UFC, Darts und mehr.

Serie A und Ligue 1 nur auf DAZN – dazu die volle Ladung Bundesliga

Und ab sofort ist DAZN auch in der Schweiz die wichtigste Anlaufstation für alle Fans des italienischen, französischen und deutschen Ligafußballs. Nur DAZN zeigt die komplette Serie A und Ligue 1, dazu gibt es die volle Ladung Bundesliga mit unseren Nati-Helden wie Granit Xhaka oder Gregor Kobel. Und das Beste: DAZN bietet Übertragungen neuerdings in allen drei Landessprachen an – so kann wirklich jeder Fan sein Spiel in der Muttersprache geniessen.

Dreisprachige Optionen für Serie A und Ligue 1: Deutsch, Französisch, Italienisch

Noch nie war DAZN so stark in der Schweiz vertreten wie jetzt. Die Plattform setzt zum grossen Angriff an und sorgt dafür, dass kein Fussballfan mehr an ihr vorbeikommt, erstmals mit einem massgeschneiderten Angebot für alle Schweizer Fans.

Dazu zählt etwa, dass die Plattform ab sofort in allen drei Landessprachen verfügbar ist. Zusätzlich gibt es ein neues Feature, bei dem Fans aus verschiedenen Sprachoptionen für zahlreiche Fussballübertragungen wählen können. Die italienisch- und französischsprachigen Kunden in der Schweiz können die Serie A und Ligue 1 via Originalübertragungen der jeweiligen Ligen auf Italienisch bzw. Französisch verfolgen – inkl. Vor- und Nachberichterstattung von DAZN France und DAZN Italia mit den bekannten TV-Stars wie Diletta Leotta, Valon Behrami oder Giorgia Rossi. Optional sind die Übertragungen natürlich auch auf Deutsch oder Englisch verfügbar.

DAZN ist mehr als nur Fussball

Neben dem ultimativen Fussballerlebnis bietet DAZN in der Schweiz unter anderem auch die grösste Sportliga der Welt, die NFL aus den USA, Handball mit den europäischen Wettbewerben der Männer und Frauen, die prestigeträchtigsten Darts-Turniere, Golf, Kampfsport und vieles mehr.

Serie A und Ligue 1 so spannend wie nie: Saisonstart an diesem Wochenende

An diesem Wochenende fällt der Startschuss zur neuen Saison! Die Ligue 1 eröffnet mit Paris Saint-Germain am Freitag, 16. August, um 20:45 Uhr gegen Le Havre. Am Samstag, 17. August, heisst es dann: Serie A live, u.a mit Inter Mailand und dem AC Mailand. Auch die Bundesliga steht in den Startlöchern – am 23. August gehts los mit dem Kracher Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Schweizer Legionäre inklusive!

Jetzt loslegen! Alle Infos zu Inhalten, Preisen und Abo-Optionen gibt es auf DAZN.com.





