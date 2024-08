1/6 22. August 1964: Mit Toni Allemann (Nürnberg) läuft erstmals ein Schweizer in der Bundesliga auf.

Daniel Leu Stv. Sportchef

Wenn die Bundesliga kommendes Wochenende in ihre 62. Saison startet, werden wie in den letzten Jahren üblich viele Schweizer Spieler in tragenden Rollen mitmischen. Das war früher noch völlig anders, da waren die Schweizer Exoten. Der erste Eidgenosse, der je in der Bundesliga auflief, war vor 60 Jahren Toni Allemann. 22. August 1964, Nürnberg gegen Borussia Neunkirchen – ein rückblickend historischer Tag für den Schweizer Fussball.