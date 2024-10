Borussia Mönchengladbach verliert am Freitagabend gegen Augsburg Spiel Nummer vier von sechs in dieser Saison. Gerry Seoanes Bilanz beim Traditionsklub ist mager – wie lang ist der Geduldsfaden der Führung?

Nicolas Horni Sportredaktor

Eine knappe Woche ist es her, da strahlte am Niederrhein wieder etwas die Sonne. Nach einem missglückten Start in die neue Saison gelang Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin der vermeintliche Befreiungsschlag. Eine Woche drauf ist die Aufbruchsstimmung im Team von Trainer Gerry Seoane (45) wieder Geschichte.

Am Freitagabend gegen Augsburg fiel Gladbach in alte Fahrwasser zurück, verlor letztlich mit 2:1. Gerade aber das auf dem Platz gezeigte ist harte Kost für jeden Fohlen-Fan. Trotz deutlich mehr Ballbesitz präsentierte sich das Seoane-Team gegen die drittschwächste Defensive der Liga äusserst harmlos.

«Richtiger Weg» trotz magerer Seoane-Bilanz

«Ich bin masslos enttäuscht von der Leistung der Mannschaft, das war unser schlechtestes Spiel in dieser Saison, der Augsburger Sieg war absolut verdient», muss Sportchef Roland Virkus eingestehen. Die Leistung sei schwer zu erklären, fügt er hinzu.

Während in den sozialen Medien bereits erste Fans den Rauswurf des ehemaligen YB-Trainers fordern, ist von Klubseite noch nichts in diese Richtung zu hören. «Der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist richtig», betont Seoanes Vorgesetzter am Freitagabend. Gut möglich aber, dass die Nati-Pause intern für eine kritische Aufarbeitung genutzt wird.

Denn Seoanes Bilanz bei den Fohlen lässt Wünsche offen. Gerade mal 13 Pflichtspielsiege holte er in 45 Partien, hat einen Punkteschnitt von 1,16. Kein einziges Mal gelangen ihm in der Meisterschaft zwei Siege in Serie. «Ich bin dankbar, dass der Klub an mir festgehalten hat», sagte Seoane im Blick-Interview im Sommer noch. Nach dem verkorksten Saisonstart dürfte sich am Niederrhein manch einer fragen, wie lange der Klub dies nun noch tut.

