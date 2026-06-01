Deniz Undav unterschreibt bei Stuttgart vorzeitig einen neuen Vertrag bis 2029. Damit verbunden ist auch eine Gehaltserhöhung.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am Sonntagabend glänzt Deniz Undav (29) mit zwei Toren im Testspiel der DFB-Elf gegen Finnland, am Montag gibts eine weitere gute Nachricht für den deutschen Stürmer: Obschon sein Vertrag noch ein Jahr gültig ist, verlängert er beim VfB Stuttgart vorzeitig bis zum Ende der Saison 2028/29.

Damit verbunden ist auch eine markante Gehaltserhöhung: Gemäss Sky soll sein Jahresgehalt durch den neuen Vertrag von etwas mehr als vier Millionen auf fast 5,5 Millionen Franken steigen. Es ist der Lohn für eine starke Saison des achtfachen deutschen Internationalen: In 29 Bundesliga-Spielen für die Schwaben erzielte Undav 19 Tore – so viel wie kein anderer deutscher Stürmer.

Undav spielt seit 2023 bei Stuttgart, wohin ihn Premier-Ligist Brighton zunächst nur ausgeliehen hat. 2024 folgte dann aber die definitive Übernahme durch den VfB – und mit ihm der Erfolg: Aus dem Abstiegskandidaten wurde mit Undav im Sturm ein DFB-Pokalsieger und zweifacher Champions-League-Teilnehmer.