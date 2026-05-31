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Klare Message an Nagelsmann
Undav überragt bei überzeugendem Deutschland-Sieg

Beim klaren 4:0-Erfolg Deutschlands im vorletzten WM-Härtetest gegen Finnland avanciert Deniz Undav zum überragenden Mann auf dem Platz: Mit drei Torbeteiligungen schickt der Stürmer eine unmissverständliche Bewerbung für die Startelf an DFB-Coach Julian Nagelsmann.
Publiziert: vor 6 Minuten
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Deutschland gewinnt mit 4:0 gegen Finnland.
Foto: imago/MIS
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Im vorletzten Vorbereitungsspiel vor dem WM-Auftakt schlägt die deutsche Nationalmannschaft Finnland deutlich mit 4:0 – ohne Goalie Manuel Neuer, der wegen seiner Wadenverletzung nur zuschaut.

Beim überzeugenden Auftritt des DFB-Teams steht vor allem einer im Rampenlicht: Deniz Undav. Der Stuttgart-Stürmer, der in der Vergangenheit häufiger in der Kritik von DFB-Coach Julian Nagelsmann stand, durfte von Beginn an auflaufen – und nutzt seine Chance eindrucksvoll. Viele Fans hatten sich zuletzt gewundert, warum der Torjäger unter Nagelsmann einen schweren Stand hat und oft nur auf der Bank sitzt. Gegen Finnland beweist Undav eindrucksvoll, dass er in die WM-Startelf gehört.

In der 34. Minute trifft er zuerst zur 1:0-Führung für das deutsche Team. Kurz nach dem Seitenwechsel glänzt er dann als Vorbereiter, als er den Ball für Liverpool-Star Florian Wirtz auflegt, der auf 2:0 erhöht (48.).

Doch damit nicht genug: Keine zehn Minuten später schnürt Undav den Doppelpack und schraubt das Ergebnis auf 3:0 hoch (57.). Zwei Tore, eine Vorlage – kann mal so machen. Für eine Schrecksekunde in der Mainzer Mewa Arena und in ganz Fussball-Deutschland sorgt kurz darauf seine verletzungsbedingte Auswechslung. Noch ist aber nicht klar, ob er sich schlimmer verletzt hat. 

Die deutsche Mannschaft präsentiert sich jedenfalls weiterhin in WM-Frühform: Nur wenige Augenblicke nach Undavs Auswechslung macht Ausnahmespieler Jamal Musiala mit dem Treffer zum 4:0-Endstand den Deckel auf die Partie (63.).

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