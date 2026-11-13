Jessie KilianRedaktorin Video
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Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
9
20
21
2
Borussia Dortmund
9
9
21
3
SC Freiburg
9
10
19
4
RB Leipzig
9
14
18
5
Bayer Leverkusen
9
3
16
6
Werder Bremen
9
2
15
7
SV 07 Elversberg
9
-1
13
8
VfB Stuttgart
9
0
12
9
TSG Hoffenheim
9
-1
12
10
Eintracht Frankfurt
9
-5
12
11
Hamburger SV
9
-10
12
12
FSV Mainz
9
-1
10
13
SC Paderborn 07
9
-3
10
14
FC Augsburg
9
0
9
15
1. FC Köln
9
-4
9
16
Union Berlin
9
-14
7
17
Schalke 04
9
-6
6
18
Borussia Mönchengladbach
9
-13
4
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg