DE
FR
Abonnieren

Entscheidung gefallen
DFB kassiert Korb von Ex-Bayern-Talent Wanner

Paul Wanner wird in Zukunft für Österreich auflaufen. Damit verliert Deutschland ein weiteres Offensiv-Talent an ein anderes Land.
Publiziert: 19:03 Uhr
Kommentieren
1/6
Paul Wanner steht nach 26 Spielen für PSV Eindhoven bei vier Toren und drei Assists.
Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Paul Wanner entscheidet sich für Österreichs Nationalteam statt Deutschland
  • Ex-Bayern-Junior hofft auf Nominierung für WM
  • DFB verliert drittes Top-Talent, Wanner spielt nun bei PSV Eindhoven
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Die Frage, ob Paul Wanner (20) für Deutschland oder Österreich spielen wird, trieb beide Länder in den vergangenen Monaten um. Beide Länder wollten sich die Dienste des ehemaligen Bayern-Juniors sichern. Nun ist klar, dass das Bayern-Talent für Österreich auflaufen wird.

Der 20-Jährige bestätigt gegenüber Sky die Erstmeldung von «Bild»: «Diese Entscheidung war die wahrscheinlich schwerste meiner Karriere. Denn tatsächlich habe ich durch meine Eltern, meine Erziehung und die Stationen in meiner Karriere zwei Herzen in meiner Brust», erklärt Wanner.

Am Ende habe er das Gefühl und das Bewusstsein entwickelt, dass er für Österreich auflaufen möchte. Wanner hofft auf einen Platz im ÖFB-Kader für die WM. «Ich träume natürlich davon, das Trikot der Nationalmannschaft Österreichs zu tragen. Die WM ist ein Traum für jeden Spieler. Aber wie jeder andere Spieler muss ich mir eine Nominierung verdienen. Dafür gebe ich in jedem Spiel alles», sagt Wanner, der mittlerweile beim holländischen Top-Klub PSV Eindhoven unter Vertrag steht.

Drittes Top-Talent spielt nicht für den DFB

Der in Österreich geborene Wanner durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung beim FC Bayern München. In der ersten Mannschaft konnte er sich aber nie ganz durchsetzen und so wechselte er im letzten Sommer zur PSV nach Eindhoven. Zuvor war er an Elversberg respektive Heidenheim ausgeliehen.

Mehr zur Bundesliga
Top-Klubs buhlen um Dortmund-Rechtsverteidiger
Transfer-News
BVB-Umbruch im Sommer?
Top-Klubs buhlen um Dortmund-Rechtsverteidiger
Bayern-Star Kane muss Rekordjagd unterbrechen
Verletzung bremst ihn
Bayern-Star Kane muss Rekordjagd unterbrechen

Bei Österreich hat der offensive Mittelfeldspieler mehr Chancen auf Einsatzzeit, spielen doch beim DFB Weltklasse-Spieler wie Florian Wirtz (22) oder Jamal Musiala (23) auf seiner Position. Damit ist Wanner, Bayerns jüngster Bundesliga-Spieler der Geschichte, der dritte Offensiv-Kicker, der sich in jüngerer Vergangenheit gegen den DFB entschieden hat. Juve-Star Kenan Yildiz (20), wie Wanner bei den Bayern ausgebildet, spielt für die Türkei. Dort bildet er zusammen mit Frankfurt-Juwel Can Uzun (20) den Angriff der Zukunft. Im Gegensatz zu Wanner spielten Yildiz und Can nie für die U-Mannschaften des DFB. 

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
24
65
63
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
24
16
46
5
RB Leipzig
RB Leipzig
24
13
44
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
24
16
43
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
24
-1
34
8
SC Freiburg
SC Freiburg
24
-5
33
9
FC Augsburg
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
Hamburger SV
24
-9
26
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
24
-12
25
13
1. FC Köln
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
24
-20
20
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
FC Bayern München
FC Bayern München
Deutschland
Deutschland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bundesliga
        Bundesliga
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Deutschland
        Deutschland