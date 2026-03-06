Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Paul Wanner entscheidet sich für Österreichs Nationalteam statt Deutschland

Ex-Bayern-Junior hofft auf Nominierung für WM

Die Frage, ob Paul Wanner (20) für Deutschland oder Österreich spielen wird, trieb beide Länder in den vergangenen Monaten um. Beide Länder wollten sich die Dienste des ehemaligen Bayern-Juniors sichern. Nun ist klar, dass das Bayern-Talent für Österreich auflaufen wird.

Der 20-Jährige bestätigt gegenüber Sky die Erstmeldung von «Bild»: «Diese Entscheidung war die wahrscheinlich schwerste meiner Karriere. Denn tatsächlich habe ich durch meine Eltern, meine Erziehung und die Stationen in meiner Karriere zwei Herzen in meiner Brust», erklärt Wanner.

Am Ende habe er das Gefühl und das Bewusstsein entwickelt, dass er für Österreich auflaufen möchte. Wanner hofft auf einen Platz im ÖFB-Kader für die WM. «Ich träume natürlich davon, das Trikot der Nationalmannschaft Österreichs zu tragen. Die WM ist ein Traum für jeden Spieler. Aber wie jeder andere Spieler muss ich mir eine Nominierung verdienen. Dafür gebe ich in jedem Spiel alles», sagt Wanner, der mittlerweile beim holländischen Top-Klub PSV Eindhoven unter Vertrag steht.

Drittes Top-Talent spielt nicht für den DFB

Der in Österreich geborene Wanner durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung beim FC Bayern München. In der ersten Mannschaft konnte er sich aber nie ganz durchsetzen und so wechselte er im letzten Sommer zur PSV nach Eindhoven. Zuvor war er an Elversberg respektive Heidenheim ausgeliehen.

Bei Österreich hat der offensive Mittelfeldspieler mehr Chancen auf Einsatzzeit, spielen doch beim DFB Weltklasse-Spieler wie Florian Wirtz (22) oder Jamal Musiala (23) auf seiner Position. Damit ist Wanner, Bayerns jüngster Bundesliga-Spieler der Geschichte, der dritte Offensiv-Kicker, der sich in jüngerer Vergangenheit gegen den DFB entschieden hat. Juve-Star Kenan Yildiz (20), wie Wanner bei den Bayern ausgebildet, spielt für die Türkei. Dort bildet er zusammen mit Frankfurt-Juwel Can Uzun (20) den Angriff der Zukunft. Im Gegensatz zu Wanner spielten Yildiz und Can nie für die U-Mannschaften des DFB.

