BVB-Umbruch im Sommer?
Top-Klubs buhlen um Dortmund-Rechtsverteidiger

Borussia Dortmund steht vor einem Umbruch. Im kommenden Sommer könnten gleich mehrere Stars die Borussen verlassen – einer davon: Rechtsverteidiger Julian Ryerson. Mehrere Top-Klubs stehen Schlange.
Publiziert: vor 42 Minuten
Diverse Top-Klubs buhlen um BVB-Star Julian Ryerson.
Darum gehts

  • Borussia Dortmund plant im Sommer 2026 einen massiven Kaderumbruch
  • Julian Ryerson könnte trotz Vertrag bis 2028 für 30 Mio. gehen
  • Champions-League-Aus kostet BVB laut «Bild» bis zu 27 Mio. CHF
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Kommenden Sommer könnte es bei Borussia Dortmund ziemlich heiss werden. Der ein oder andere grosse Name steht bei den Borussen auf dem Abstellgleis – gemäss der «Bild» bis zu elf Spieler. Darunter auch Leistungsträger wie Nico Schlotterbeck (26), Felix Nmecha (25) und Serhou Guirassy (29).

Die jüngsten Gerüchte betreffen nun Rechtsverteidiger Julian Ryerson (28), der den BVB trotz Vertrag bis 2028 bereits im Sommer-Transferfenster verlassen könnte.

Top-Klubs werben um Ryerson

Bei einem zufriedenstellenden Angebot – laut «Bild» rund 30 Millionen Euro – würde der BVB Ryerson keine Steine in den Weg legen.

An Interessenten mangelt es beim 39-maligen norwegischen Nationalspieler nicht: Sowohl die beiden englischen Vereine Manchester United und Newcastle United als auch der FC Barcelona haben den 28-Jährigen ins Auge gefasst.

Ryerson ist in der Top 5 der besten Vorlagengeber in Europas Top-5-Ligen

Der Norweger mit amerikanischen Wurzeln ist mit 11 Assists in 21 Bundesligaspielen Top-Vorlagengeber beim BVB. Ausserdem haben in der 1. Bundesliga lediglich die beiden Bayern-Spieler Michael Olise (24, 18 Vorlagen) und Luis Diaz (29, 13 Vorlagen) mehr Torvorlagen als Ryerson auf ihrem Konto.

Im Vergleich zu allen Spielern aus den restlichen Top-5-Ligen weisen nur Inter-Spieler Federico Dimarco (28) mit 15 respektive Manchester-United-Star Bruno Fernandes (31) mit 14 Assists einen besseren Wert in dieser Statistik auf. Kein Wunder also stehen diverse Top-Klubs für den fünftbesten Vorlagengeber aus Europas Top-5-Ligen Schlange.

Massiver Kaderumbruch beim BVB steht bevor

Für die Dortmunder Chefetage – allen voran für Sportdirektor Sebastian Kehl (46) und Boss Lars Ricken (49) – wird es ein heisser Transfer-Sommer, wie die «Bild» berichtet.

Die finanziellen Folgen des Champions-League-Aus wiegen schwer: Mit bis zu 27 Millionen Euro, die gemäss der «Bild» nun im Budget fehlen, ist der wirtschaftliche Handlungsspielraum der Schwarz-Gelben geschrumpft.

Für die kommende Spielzeit steht daher ein radikaler Umbruch bevor, wobei der Kader grundlegend neu strukturiert werden muss. Es bleibt abzuwarten, wie der Verein diese Herkulesaufgabe meistern wird.

