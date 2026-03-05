Nach der Horror-Diagnose wird bekannt, dass Rodrygo über Jahre hinweg mit einem kaputten Kreuzband spielte. Der Real-Star ist dabei bei weitem nicht der Einzige. Viele Fussballer spielten trotz Verletzung – auch ein Schweizer ist dabei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real-Star Rodrygo verpasst wegen Kreuzbandriss die WM 2026

Er spielte jahrelang mit teilgerissenem Kreuzband

Auch Kobel und De Bryune spielten schon mit Verletzung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Ein bei der Niederlage gegen Getafe erlittener Kreuzband- und Meniskusriss zwingt Real-Star Rodrygo (25) zu einer monatelangen Pause, wodurch er auch die anstehende WM verpasst. Nun wird bekannt: Der Flügelspieler spielte über Jahre hinweg mit einem kaputten Kreuzband.

Wie die «Bild» schreibt, habe er sich 2023 eine Teilruptur in genau jenem Knie zugezogen, das jetzt schwer verletzt ist. Der Brasilianer ist damit aber bei weitem nicht der Einzige. Auch andere Profifussballer spielten trotz Verletzung – teilweise über einen längeren Zeitraum hinweg.

Samuel Umtiti (32)

Entgegen der Empfehlung verzichtete Samuel Umtiti darauf, sein Knie zu operieren. Trotz seiner Beschwerden (chronischer Knorpelschaden) wollte der damalige Barcelona-Verteidiger für Frankreich an der Weltmeisterschaft 2018 auflaufen. Gegenüber dem französischen TV-Sender Canal+ enthüllte er später: «Ich habe mein Knie riskiert, um die Weltmeisterschaft mit Frankreich zu gewinnen. Ich bereue die Entscheidung nicht.» Der Verteidiger hatte grossen Anteil am zweiten Stern der «Équipe Tricolore» – nicht nur aufgrund seines Tores beim 1:0-Sieg im Halbfinal gegen Belgien. Nach dem Turnier konnte sich der Franzose nie mehr richtig erholen, letztes Jahr trat er zurück. Umtiti opferte also seine Karriere für sein Land.

Gregor Kobel (28)

Der Nati-Goalie hütete im vergangenen Jahr trotz eines Bänderrisses im Sprunggelenk weiter das Tor von Borussia Dortmund. Um im Kampf um die Champions-League-Qualifikation keine Spiele zu verpassen, spielte der Schweizer mehrere Wochen mit dieser Verletzung – schlussendlich mit Erfolg: Der BVB qualifizierte sich für die Königsklasse. Möglich gemacht wurde dies durch eine Schmerzmittel-Spritze.

Kevin De Bruyne (34)

Vor dem Champions-League-Final 2023 gegen Inter Mailand wurde viel darüber spekuliert, ob der damalige Manchester-City-Star Kevin De Bruyne auf dem Platz stehen werde. Aufgrund bekannter muskulärer Probleme war eine Teilnahme an diesem Showdown lange fraglich. Schliesslich stand der Belgier zwar in der Startelf, wurde aber bereits in der 36. Minute ausgewechselt. «Es waren zwei harte Monate. Ich hatte massiv Probleme mit dem Hamstring und dann ist er gerissen», gestand De Bruyne nach dem Schlusspfiff gegenüber BT Sport.

Bert Trautmann (1923–2013)

Der wohl legendärste Fall: Im Mai 1956 erlitt Bert Trautmann im FA-Cup-Final eine gute Viertelstunde vor Schluss einen Genickbruch. Unwissend über die Schwere seiner Verletzung – tatsächlich wurde er erst Tage später über das genaue Ausmass informiert –, spielte der damalige Manchester-City-Schlussmann die Partie bis zum Abpfiff durch und hielt den 3:1-Erfolg für sein Team fest. Der Deutsche, der als Kriegsgefangener nach England kam, spielte noch bis 1964 bei ManCity und wurde mit knapp 500 bestrittenen Spielen zur Vereinslegende.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos