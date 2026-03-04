DE
Schlägerei auf Mykonos
ManUtd-Star Maguire zu 15-monatiger Bewährungsstrafe verurteilt

2020 war ManUtd-Verteidiger Harry Maguire auf Mykonos in eine Auseinandersetzung verwickelt. Nun hat ihn ein Gericht mit einer bedingten Strafe belegt.
Publiziert: 04.03.2026 um 19:46 Uhr
|
Aktualisiert: 08:54 Uhr
Harry Maguire ist wegen einer Auseinandersetzung auf Mykonos 2020 in drei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.
Foto: Getty Images

  • Harry Maguire erhielt 15 Monate Bewährungsstrafe nach Vorfall auf Mykonos 2020
  • Er wurde wegen Körperverletzung, Widerstand und Bestechungsversuch schuldig gesprochen
  • Die ursprüngliche Freiheitsstrafe betrug 21 Monate und zehn Tage
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Harry Maguire (32) wurde am Mittwoch von einem griechischen Gericht zu einer 15-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Der Innenverteidiger von Manchester United war 2020 auf der griechischen Insel Mykonos gemeinsamen mit seinem Bruder und einem Freund in eine Schlägerei verwickelt, woraufhin er verhaftet worden war.

Der Engländer hatte in der Folge zwei Tage hinter Gitter gesessen, ehe er mit einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten und zehn Tagen sowie einer Geldstrafe belegt worden war. Nachdem dieses Urteil von Maguires Anwälten angefochten und daraufhin aufgehoben worden war, kam es nun zu einer Neuverhandlung.

In dieser wurde Maguire in allen drei Anklagepunkten (wiederholte Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und versuchte Bestechung) schuldig gesprochen. Im Vergleich zum ersten Urteil fällt die Freiheitsstrafe allerdings geringer aus, zudem muss er keine Geldstrafe zahlen.

Dennoch ist davon auszugehen, dass Maguire gegen den Entscheid Berufung einlegen wird. Der Engländer streitet jegliches Fehlverhalten ab und behauptet, er habe seine Freundin beschützen wollen, weil dieser eine «Vergewaltigungsdroge» injiziert worden sein soll.

