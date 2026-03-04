Darum gehts
- Harry Maguire erhielt 15 Monate Bewährungsstrafe nach Vorfall auf Mykonos 2020
- Er wurde wegen Körperverletzung, Widerstand und Bestechungsversuch schuldig gesprochen
- Die ursprüngliche Freiheitsstrafe betrug 21 Monate und zehn Tage
Harry Maguire (32) wurde am Mittwoch von einem griechischen Gericht zu einer 15-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Der Innenverteidiger von Manchester United war 2020 auf der griechischen Insel Mykonos gemeinsamen mit seinem Bruder und einem Freund in eine Schlägerei verwickelt, woraufhin er verhaftet worden war.
Der Engländer hatte in der Folge zwei Tage hinter Gitter gesessen, ehe er mit einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten und zehn Tagen sowie einer Geldstrafe belegt worden war. Nachdem dieses Urteil von Maguires Anwälten angefochten und daraufhin aufgehoben worden war, kam es nun zu einer Neuverhandlung.
In dieser wurde Maguire in allen drei Anklagepunkten (wiederholte Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und versuchte Bestechung) schuldig gesprochen. Im Vergleich zum ersten Urteil fällt die Freiheitsstrafe allerdings geringer aus, zudem muss er keine Geldstrafe zahlen.
Dennoch ist davon auszugehen, dass Maguire gegen den Entscheid Berufung einlegen wird. Der Engländer streitet jegliches Fehlverhalten ab und behauptet, er habe seine Freundin beschützen wollen, weil dieser eine «Vergewaltigungsdroge» injiziert worden sein soll.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
30
37
67
2
Manchester City
29
32
60
3
Manchester United
29
11
51
4
Aston Villa
29
5
51
5
Chelsea FC
29
19
48
6
Liverpool FC
29
9
48
7
Brentford FC
29
4
44
8
Everton FC
29
1
43
9
AFC Bournemouth
29
-2
40
10
FC Fulham
29
-3
40
11
FC Sunderland
29
-4
40
12
Newcastle United
29
-1
39
13
Brighton & Hove Albion
29
2
37
14
Crystal Palace
28
-4
35
15
Leeds United
29
-11
31
16
Tottenham Hotspur
28
-5
29
17
Nottingham Forest
29
-15
28
18
West Ham United
29
-19
28
19
Burnley FC
29
-26
19
20
Wolverhampton Wanderers
30
-30
16