Liverpool muss im Rennen um die Champions-League-Plätze einen herben Dämpfer hinnehmen: Beim Schlusslicht Wolverhampton gibts eine 1:2-Niederlage. Trainer Slot ist mächtig bedient – und trauert einer Grosschance nach.

Reds-Duo vergibt Mega-Chance, die als «Fehlschuss des Jahres» betitelt wird

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Szene lässt Liverpool-Coach Arne Slot fassungslos zurück: Nach einem Eckball muss sein Mittelfeldspieler Curtis Jones das Spielgerät nur noch über die Linie drücken, wird dabei aber ausgerechnet von Teamkollege Cody Gakpo entscheidend gestört – Chance auf die Führung vertan.

«Als Fehlschluss des Jahres» bezeichnet Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld die Top-Chance in der 51. Minute der Partie zwischen Liverpool und Schlusslicht Wolverhampton. Auch Slot schlägt am Spielfeldrand die Hände über dem Kopf zusammen.

«Absolut nicht nötig»

Besonders bitter aus Sicht der Reds: Nach der verpassten Führung geben sie das Spiel in Wolverhampton spät aus der Hand. Zwar kann Salah Gomes' Führungstreffer noch ausgleichen, auf Andrés 2:1 in der Nachspielzeit haben sie aber keine Antwort mehr.

Entsprechend ratlos wirkt Slot nach der Partie: «Wie soll ich das zusammenfassen? Es ist immer die gleiche Geschichte. Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz, wir haben mehr aus dem Spiel heraus kreiert, aber wir hatten Mühe damit, aus dem Spiel heraus zu treffen», erklärt der Liverpool-Coach. Und: «Wir haben in einem Spiel Punkte abgegeben, in dem es absolut nicht nötig gewesen wäre.»

Ärgern dürfte ihn die Pleite auch aufgrund der Tabellensituation in der Premier League. Mit einem Sieg hätte Liverpool den Anschluss an die Champions-League-Plätze hergestellt. Nach der Blamage beim Schlusslicht könnte der Rückstand noch in dieser Runde auf sechs Punkte anwachsen. «Last-Minute-Tor von André zerbeult die CL-Hoffnungen der Reds», titelt die britische Sun. Und für die «Daily Mail» ist klar: «Die Saison der Reds hängt in der Schwebe».

Wolves ärgern erneut einen Grossen

Wolverhampton auf der anderen Seite setzt eine eindrückliche Serie fort: Die letzten drei Partien gegen ein Team aus den Top 5 gingen für das Schlusslicht, das seit Beginn der Saison in der Abstiegszone festhängt und elf Punkte Rückstand auf den rettenden 17. Rang aufweist, nicht verloren. Auf ein 2:2 gegen Leader Arsenal folgte ein 2:0 gegen Aston Villa – und nun ein Last-Minute-Sieg gegen Liverpool.

Opta schätzt die Abstiegswahrscheinlichkeit der Wolves mittlerweile auf 99,8 Prozent – die Grossen ärgern und den Kampf um die europäischen Plätze beeinflussen, können sie aber weiterhin.

Und wer weiss: Vielleicht gibts bald schon die nächste Überraschung. Am kommenden Freitag reist Liverpool für den Achtelfinal des FA Cup erneut nach Wolverhampton.