Am 25. Spieltag der Bundesliga verlieren mit Bayern, Leverkusen und Dortmund gleich drei Giganten. Alle drei stehen nun heftig in der Kritik. Beim BVB wird ein radikaler Umbruch gefordert.

«Die Bayern spielen seit Wochen nicht gut, heute haben sie die Quittung bekommen.» Diese harten Worte wählt Sky-Experte Dietmar Hamann (51) nach der 2:3-Niederlage der Münchner gegen Bochum. Trainer Vincent Kompany (38) stellte nach dem 3:0-Sieg gegen Leverkusen in der Champions League gleich zehn neue Spieler in die Startelf.

Der Start glückte den Bayern-Reserven, mit 2:0 konnten die Münchner in Führung gehen. Der Wendepunkt des Spiels stellte die rote Karte nach einem überharten Foul von Sommer-Neuzugang Joao Palhinha (29) kurz vor der Halbzeit dar.

«Wenn du 2:0 führst, dann muss man ein Bundesliga-Spiel trotz zehn Wechseln – es ist eine Mannschaft gespickt mit Nationalspielern – gewinnen», erklärt Hamann.

Doppeltes Pech für Leverkusen

In der Tabelle hat die Niederlage allerdings keine Auswirkungen, da Bayern-Verfolger Leverkusen die grosse Chance nicht nutzen konnte, bis auf fünf Punkte an die Münchner heranzurücken. Bayern-Coach Vincent Kompany sagte auf der anschliessenden Pressekonferenz: «Leverkusen hat auch verloren, aber es ist mir egal.»

Die Heimpleite gegen das kriselnde Bremen ist aber nicht die einzige Hiobsbotschaft für Bayer: Offensivstar Florian Wirtz (21) schleppte sich nach einem Tritt gegen den Knöchel direkt in die Stadionkatakomben. Die Verletzung kommt ausgerechnet vor dem Champions-League-Rückspiel gegen die Bayern, in dem Leverkusen einen 0:3-Rückstand aufholen muss.

Fehlende Qualität beim BVB

Auch für einen weiteren Bundesliga-Giganten verlief der 25. Spieltag nicht nach Plan: Borussia Dortmund verliert mit 0:1 gegen Augsburg und dümpelt weiter im Tabellenmittelfeld rum. Didi Hamann fordert nun eine Rausschmiss-Welle beim BVB, «der Erste wäre der Brandt!»

Der 28-jährige Deutsche sei in guter Form auf einer Stufe mit Musiala und Wirtz. Diese Saison kommt der Edeltechniker aber nicht so richtig in Schwung.

Hamann nennt noch einen zweiten Rausschmiss-Namen: Jamie Gittens. «Er hat den höchsten Marktwert. Am Anfang der Saison hat er alles zerschossen.» Seit fünf Monaten habe er aber einen Hänger. Hamann findet auch eine Erklärung dafür: «Die vermeintlichen Angebote haben ihm womöglich den Kopf verdreht. Wenn die Jungs nicht bei der Sache sind, dann sollen sie gehen.»

Auch Führungsspieler Nico Schlotterbeck (25) findet nach der Heimpleite klare Worte. In der Mannschaft scheitere es momentan im Kopf. Zudem fehle es der Mannschaft an Konstanz. «Und fehlende Konstanz ist immer auch fehlende Qualität.»