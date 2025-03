1/5 Thomas Müllers Verbleib bei den Bayern ist offen. Foto: Icon Sport via Getty Images

Auf einen Blick Thomas Müllers Vertrag läuft aus, seine Zukunft bei Bayern ist unklar

Müller übernimmt neben dem Platz die Rolle als Vorbild

Müller bestritt über 740 Pflichtspiele für Bayern und ist Rekordspieler

Pascal Keusch Redaktor Sport

Neuer, Davies, Musiala und wohl auch bald Kimmich – mit diesen Leistungsträgern hat der FC Bayern kürzlich die Verträge verlängert. Doch ein Name fehlt den Fans in dieser Liste: Thomas Müller (35). Das Arbeitspapier des Münchner Urgesteins läuft Ende Saison aus und seine Situation ist nach wie vor unklar. Ist für Müller noch Platz bei den Bayern?

Geringe Einsatzzeiten

Müller bestritt bislang über 740 Pflichtspiele für die Münchner und ist damit Rekordspieler des FCB, vor Sepp Maier (81) und Oliver Kahn (55). Diese Saison sind seine Einsatzzeiten allerdings drastisch gesunken. Nur drei Bundesligapartien spielte er über die volle Distanz. Sein bislang einziges Tor in der Liga schoss er am zweiten Spieltag gegen Freiburg. An Spielmacher Jamal Musiala (22), der in 35 Partien 23 Scorerpunkte (17 Tore, 5 Vorlagen) erzielte, führt kein Weg vorbei.

«Es wird keinen Thomas Müller mehr geben»

Heute übernimmt Volksheld Müller in der Bayern-Mannschaft neben dem Platz die Rolle als Vorbild. Bayerns Triple-Trainer von 2013 Jupp Heynckes sagte vor etwa einem Jahr über seinen ehemaligen Schützling: «Er war in der Kommunikation stets zugänglich, gesprächs- und aufnahmebereit.» Er sei «einzigartig»: «Wie es keinen Franz Beckenbauer oder Gerd Müller mehr geben wird, wird es auch keinen Thomas Müller mehr geben.»

Verlängert Rekordspieler Müller?

Seine tragende Rolle neben dem Platz soll laut «Sport Bild» beim FCB grundsätzlich für Klarheit sorgen: Ein neuer Einjahresvertrag mit Gehaltseinbussen für den «Raumdeuter». Sportdirektor Max Eberl betonte mehrfach, dass die endgültige Entscheidung über Weitermachen oder Aufhören allein bei Müller liege.

Als Sky den Deutschen vor zwei Wochen fragte, wie es denn mit einer Verlängerung aussehe, antwortete dieser gewohnt humorvoll: «Wenn du es nicht weisst, woher soll ich es dann wissen?» Als der Journalist dann spekulierte, Müller werde nach der Saison aufhören, lachte dieser nur: «Das klingt so, dass ich wirklich nicht weitermache.» Mit ernsthaften Kommentaren zu seiner Zukunft hielt er sich aber zurück.

In München bleiben die Türen offen

Ex-Nationalspieler Mario Basler (56) rät der Bayern-Legende zum Karriereende im Sommer. «Seine Dienste werden nächstes Jahr noch weniger gebraucht», sagte Basler der Deutschen Presse-Agentur.

Der FC Bayern will Müller bei einem allfälligen Karriereende weiter im Klub einbinden. Präsident Herbert Hainer erklärt: «Ich traue ihm viele Jobs in unserem Verein zu, weil er den FC Bayern in- und auswendig kennt. Er ist ein intelligenter Kerl, der ein einzigartiges Gespür hat, was zu tun und zu sagen ist.»