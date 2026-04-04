Adeyemi und Brandt schiessen den BVB spät zum Sieg

Julian Sigrist Redaktor Sport

Nach dem dramatischen Last-Minute-Erfolg von Tabellenführer Bayern am Nachmittag macht es auch Verfolger Dortmund im Topspiel gegen den VfB Stuttgart so richtig spannend. Als sich die 60'000 Zuschauer in der MHPArena bereits mit einem Remis abgefunden haben, trifft Joker Adeyemi in der vierten Minute der Nachspielzeit nach verunglückter Abwehr von Chabot doch noch zum BVB-Sieg. Und spätestens zwei Minuten später macht Brandt nach Vorarbeit von Silva mit dem 2:0 alles klar.

Bitter für die Stuttgarter: Es sind die beiden ersten wirklich guten Möglichkeiten der Schwarz-Gelben in dieser Partie. Gleichzeitig bringt aber auch das Heimteam nicht allzu viel zu Stande. Ein Distanzschuss von Stiller, den Nati-Goalie Kobel ohne grössere Mühe pariert (19.), ist die gefährlichste Aktion überhaupt vor dem Seitenwechsel.

Im zweiten Durchgang ändert sich am Spielgeschehen nicht viel: Der VfB dominiert die Partie, die Dortmunder konzentrieren sich auf die Defensivarbeit – und das mit Erfolg, denn bis auf einen Abschluss von Assignon nach knapp einer Stunde wird Kobel nicht wirklich gebraucht. Offensiv überzeugt der BVB dank der beiden Treffer in der Nachspielzeit derweil vor allem mit gnadenloser Effizienz – und verkürzt den Rückstand auf die Bayern damit wieder auf neun Punkte.

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