Adeyemi und Brandt schiessen den BVB spät zum Sieg

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VfB Stuttgart
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Borussia Dortmund
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Adeyemi 90'+4
Brandt 90'+6
04.04.2026, 20:33 Uhr

90. Minute (+8)

Fazit:
Borussia Dortmund bezwingt den VfB Stuttgart dank zweier Treffer in der Nachspielzeit mit 2:0. Mit dem vierten Erfolg in Serie vergrössert der BVB den Vorsprung auf die Verfolger auf elf Punkte und hat damit nicht nur die Champions-League-Qualifikation, sondern wohl auch die Vize-Meisterschaft so gut wie sicher. Angesichts des Spielverlaufs ist der Dreier der Gäste zwar komplett überraschend, doch das dürfte den Schwarz-Gelben völlig egal sein. Von Beginn an konzentrierten sie sich darauf, hinten die Null zu halten, und investierten kaum etwas in das Offensivspiel. Der VfB dominierte über weite Strecken, kam aber nur selten zu echten Chancen. In der Schlussphase erhöhten die Hausherren nochmal das Risiko und das bestraften die Dortmunder höchst effizient, als bereits alles auf ein torloses Remis hindeutete. Damit gewinnt der BVB erstmals gegen die Schwaben, seit Sebastian Hoeness die Geschicke leitet, und geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell gegen Leverkusen. Stuttgart empfängt im Kampf um die Königsklasse als nächstes den Hamburger SV.

04.04.2026, 20:26 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+8)

Spielende

04.04.2026, 20:25 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+7)

Gelbe Karte für Atakan Karazor (VfB Stuttgart)
Wofür Atakan Karazor die Gelbe Karte erhält ist nicht klar ersichtlich. Möglicherweise war er an der aufgeladenen Stimmung und kleinen Rudelbildung nach dem 2:0 beteiligt.

04.04.2026, 20:25 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+7)

Gelbe Karte für Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
Die Dortmunder jubeln ausgelassen vor der VfB-Kurve und anscheinend hat Julian Ryerson dabei die Fans provoziert. Deshalb wird es nochmal hitzig und der Norweger kassiert die Gelbe Karte.

04.04.2026, 20:24 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+6)

Tooor für Borussia Dortmund, 0:2 durch Julian Brandt
Ist das eiskalt! Mit zwei Chancen entscheidet die Borussia tief in der Nachspielzeit die Partie für sich. Schlotterbeck köpft den Ball am eigenen Strafraum weg und dann geht es ganz schnell. Brandt legt für Sabitzer ab und der haut den Ball einfach mal hoch und weit nach links vorne. Dort setzt sich Fábio Silva gegen Jeltsch durch und sieht den rechts im Sechzehner mitgelaufenen Brandt. Der Routinier nimmt den Ball gekonnt mit dem Oberschenkel an und haut den Ball aus spitzem Winkel wuchtig und traumhaft über Nübel hinweg in das kurze Eck.

04.04.2026, 20:23 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+4)

Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Karim Adeyemi
Aus dem Nichts befindet sich der BVB auf der Siegesstrasse! Brandt wird auf der rechten Seite in die Tiefe geschickt und hat plötzlich etwas Freiraum. Seine Flanke klärt Chabot genau vor die Füsse von Adeyemi, der sich den Ball mit dem ersten Kontakt nach rechts an Karazor vorbei legt. Fast vom Elfmeterpunkt bleibt der Stürmer eiskalt und verwandelt sicher in das rechte Eck.

04.04.2026, 20:21 Uhr

90. Minute (+1)

Die letzte Nullnummer im Duell zwischen Stuttgart und Dortmund gab es im November 2012. Der VfB versucht alles, um das Resultat heute zu verhindern. Dortmund verteidigt aber weiter kompakt und lässt nichts zu. Jetzt bleibt den Teams nur noch die Nachspielzeit für einen Lucky Punch.

04.04.2026, 20:20 Uhr

90. Minute (+1)

Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

04.04.2026, 20:18 Uhr

88. Minute

Sebastian Hoeness zieht seine letzten zwei Optionen. Mit Chema Andrés und Ermedin Demirović bringt der VfB-Trainer nochmal zwei kopfballstarke Spieler. Das ist jetzt wohl das letzte Mittel, um den Sieg irgendwie zu erzwingen.

04.04.2026, 20:17 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Auswechslung bei VfB Stuttgart: Angelo Stiller

In der Nachspielzeit
Adeyemi und Brandt schiessen den BVB spät zum Sieg

Borussia Dortmund feiert gegen den VfB Stuttgart einen späten 2:0-Sieg. Karim Adeyemi und Julian Brandt erzielen die beiden BVB-Treffer erst in der Nachspielzeit.
Publiziert: 04.04.2026 um 21:58 Uhr
|
Aktualisiert: 04.04.2026 um 21:59 Uhr
1/2
Karim Adeyemi hat massgeblichen Anteil am 2:0-Sieg des BVB gegen den VfB Stuttgart.
Foto: IMAGO/Eibner
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Julian SigristRedaktor Sport

Nach dem dramatischen Last-Minute-Erfolg von Tabellenführer Bayern am Nachmittag macht es auch Verfolger Dortmund im Topspiel gegen den VfB Stuttgart so richtig spannend. Als sich die 60'000 Zuschauer in der MHPArena bereits mit einem Remis abgefunden haben, trifft Joker Adeyemi in der vierten Minute der Nachspielzeit nach verunglückter Abwehr von Chabot doch noch zum BVB-Sieg. Und spätestens zwei Minuten später macht Brandt nach Vorarbeit von Silva mit dem 2:0 alles klar.

Bitter für die Stuttgarter: Es sind die beiden ersten wirklich guten Möglichkeiten der Schwarz-Gelben in dieser Partie. Gleichzeitig bringt aber auch das Heimteam nicht allzu viel zu Stande. Ein Distanzschuss von Stiller, den Nati-Goalie Kobel ohne grössere Mühe pariert (19.), ist die gefährlichste Aktion überhaupt vor dem Seitenwechsel.

Im zweiten Durchgang ändert sich am Spielgeschehen nicht viel: Der VfB dominiert die Partie, die Dortmunder konzentrieren sich auf die Defensivarbeit – und das mit Erfolg, denn bis auf einen Abschluss von Assignon nach knapp einer Stunde wird Kobel nicht wirklich gebraucht. Offensiv überzeugt der BVB dank der beiden Treffer in der Nachspielzeit derweil vor allem mit gnadenloser Effizienz – und verkürzt den Rückstand auf die Bayern damit wieder auf neun Punkte.

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Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
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28
73
73
2
Borussia Dortmund
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28
32
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
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28
18
53
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
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28
-8
33
10
Union Berlin
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28
-15
32
11
FC Augsburg
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
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28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
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Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
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28
73
73
2
Borussia Dortmund
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28
32
64
3
RB Leipzig
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28
19
53
4
VfB Stuttgart
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28
18
53
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
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28
-6
37
9
FSV Mainz
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
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28
-15
32
11
FC Augsburg
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28
-17
32
12
Hamburger SV
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28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
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28
-13
30
14
Werder Bremen
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28
-18
28
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1. FC Köln
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-9
27
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21
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28
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Referee
Robert
Schröder
Deutschland
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Stuttgart, Deutschland
MHP-Arena
Kapazität
60'058
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