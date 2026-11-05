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Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
8
19
18
2
Borussia Dortmund
8
8
18
3
SC Freiburg
8
8
16
4
RB Leipzig
8
11
15
5
Werder Bremen
8
3
15
6
Bayer Leverkusen
8
2
13
7
SV 07 Elversberg
8
0
13
8
Eintracht Frankfurt
8
-5
11
9
FSV Mainz
8
0
10
10
FC Augsburg
8
3
9
11
VfB Stuttgart
8
-1
9
12
TSG Hoffenheim
8
-2
9
13
1. FC Köln
8
-3
9
14
SC Paderborn 07
8
-3
9
15
Hamburger SV
8
-12
9
16
Union Berlin
8
-12
7
17
Schalke 04
8
-5
6
18
Borussia Mönchengladbach
8
-11
4
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg