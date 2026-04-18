Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
29
78
76
2
Borussia Dortmund
29
31
64
3
VfB Stuttgart
29
22
56
4
RB Leipzig
29
20
56
5
Bayer Leverkusen
29
20
52
6
TSG Hoffenheim
29
14
51
7
Eintracht Frankfurt
29
0
42
8
SC Freiburg
29
-5
40
9
FSV Mainz
29
-9
33
10
FC Augsburg
29
-17
33
11
Union Berlin
29
-17
32
12
1. FC Köln
30
-7
31
13
Hamburger SV
29
-13
31
14
Borussia Mönchengladbach
29
-14
30
15
Werder Bremen
29
-20
28
16
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsburg
29
-26
21
18
1. FC Heidenheim 1846
29
-32
19