In den Skiferien in Österreich ist Lothar Matthäus gestürzt und hat sich übel an der Schulter verletzt. Der deutsche Rekordnationalspieler muss operiert werden und seinen Einsatz als TV-Experte am Donnerstag absagen.

Darum gehts Lothar Matthäus stürzt im Ski-Urlaub, verletzt rechte Schulter, OP in München

Diagnose: doppelter Bänderriss und geprellte Rippe

TV-Einsatz am Donnerstag musste der Weltmeister von 1990 absagen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lothar Matthäus (64) hätte am Donnerstag als RTL-Experte die Europa-League-Partie AS Roma gegen VfB Stuttgart begleiten sollen. Doch der Weltmeister von 1990 muss den Einsatz kurzfristig absagen: Er ist beim Skifahren in Oberlech am Arlberg (Ö) übel gestürzt und muss operiert werden.

In seinen Ferien in Arlberg hat sich der frühere Bayern-, Gladbach- und Inter-Star einen doppelten Bänderriss in der rechten Schulter zugezogen und muss am Donnerstag unters Messer. «Es war die letzte Abfahrt am letzten Ferientag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite», sagt er gegenüber «Bild».

Nach dem Sturz brachte ihn seine Freundin Theresa (27) die rund 280 Kilometer zurück nach München. In der Praxis von Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (83), der insgesamt über 40 Jahre Mannschaftsarzt der Bayern war, wurde dann der Bänderriss festgestellt. Danach wurde der deutsche Rekordnationalspieler (150 Einsätze) einem Schulterspezialisten übergeben, der die Operation in München vornimmt.

«Insgesamt geht es mir gut»

Weiter schildert Matthäus, der am Wochenende noch an einem Legenden-Turnier für die Bayern gespielt hat: «Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet. Das Problem war das Eis, wenn dort Pulverschnee gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nichts passiert.» Ausserdem habe er sich eine Rippe geprellt und den rechten Arm halte er in einer Schlaufe. «Aber insgesamt geht es mir gut. Wichtig ist jetzt die schnelle OP, die wohl kein grosser Eingriff ist.»

Für die Partie der Stuttgarter in Rom wird Felix Kroos (34), Bruder von Real-Ikone Toni Kroos (36), wird ihn ersetzen. Matthäus' nächster geplanter Einsatz ist das Bundesliga-Topspiel am Samstag zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund für Sky.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen