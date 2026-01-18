Der 45-Jährige soll Sky-Informationen zufolge nach einer Krisensitzung freigestellt worden sein. Das 3:3 am Freitag gegen Werder Bremen war die letzte Partie an der Seitenlinie der Adler.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Informationen von Sky und «Bild» zufolge ist Dino Toppmöller nicht länger Trainer von Eintracht Frankfurt. Das habe die am Samstag abgehaltene Krisensitzung der Adler ergeben.

Der 45-Jährige war seit der Saison 2023/24 und während 121 Pflichtspielen Coach der Hessen. In dieser Saison läuft es den Frankfurtern nicht wie erwünscht: Aktuell liegen sie in der Bundesliga nicht auf einem Europacup-Platz und haben in 18 Ligaspielen 39 Tore kassiert – mehr als zwei pro Partie.

Nach dem 3:3 am Freitag gegen Werder Bremen vermied Sportvorstand Markus Krösche ein Bekenntnis zu Toppmöller und sagte: «Wir besprechen das jetzt. Wir müssen die Themen angehen und sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen.»

