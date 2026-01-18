DE
FR
Abonnieren

Deutsche berichten
Frankfurt entlässt Trainer Toppmöller

Der 45-Jährige soll Sky-Informationen zufolge nach einer Krisensitzung freigestellt worden sein. Das 3:3 am Freitag gegen Werder Bremen war die letzte Partie an der Seitenlinie der Adler.
Publiziert: 12:15 Uhr
Kommentieren
1/2
Dino Toppmöller und Eintracht Frankfurt gehen offenbar getrennte Wege.
Foto: IMAGO/Noah Wedel
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Informationen von Sky und «Bild» zufolge ist Dino Toppmöller nicht länger Trainer von Eintracht Frankfurt. Das habe die am Samstag abgehaltene Krisensitzung der Adler ergeben.

Der 45-Jährige war seit der Saison 2023/24 und während 121 Pflichtspielen Coach der Hessen. In dieser Saison läuft es den Frankfurtern nicht wie erwünscht: Aktuell liegen sie in der Bundesliga nicht auf einem Europacup-Platz und haben in 18 Ligaspielen 39 Tore kassiert – mehr als zwei pro Partie.

Nach dem 3:3 am Freitag gegen Werder Bremen vermied Sportvorstand Markus Krösche ein Bekenntnis zu Toppmöller und sagte: «Wir besprechen das jetzt. Wir müssen die Themen angehen und sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen.»

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        Bundesliga
        Bundesliga