Nati-Spieler ist bei Union Berlin ein Thema

Union-Berlin-Chef Horst Heldt formt seine Abwehr und führt dabei Gespräche mit dem Schweizer Nati-Spieler Eray Cömert.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der Schweizer Nationalspieler Eray Cömert (28) könnte im kommenden Sommer ein Thema für die Union-Abwehr werden. Der Ex-Basler steht seit 2022 bei Valencia unter Vertrag und ist nach Startschwierigkeiten – Leihe zu Nantes und Real Valladolid – fixe Stammkraft.

Jetzt soll Cömert gemäss «Bild» im Visier des Union-Berlin-Chefs Horst Heldt (56) sein. Demnach haben konkrete Gespräche bereits stattgefunden. Der 20-fache Nati-Spieler werde als idealer Ersatz für Diogo Leite (27) und Danilho Doekhi (27) gehandelt, die den Verein im Sommer verlassen.

Ablösefrei zu haben

Dass Cömerts Vertrag bei Valencia nach dieser Saison ausläuft, spielt Union zusätzlich in die Karten, denn so ist der Schweizer ablösefrei zu haben. Während der laufenden Spielzeit kommt der Innenverteidiger auf 18 Pflichtspieleinsätze und erzielt dabei zwei Tore.

Wie Cömerts Zukunft über diesen Sommer hinaus weitergeht, ist aktuell noch nicht bekannt. Laut «Bild» könnten neben dem Verbleib in Spanien oder dem Wechsel nach Berlin auch Vereine aus Italien zu möglichen Destinationen für den Schweizer gehören.