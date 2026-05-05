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Ablösefrei im Sommer
Nati-Spieler ist bei Union Berlin ein Thema

Union-Berlin-Chef Horst Heldt formt seine Abwehr und führt dabei Gespräche mit dem Schweizer Nati-Spieler Eray Cömert.
Publiziert: 17:45 Uhr
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Eray Cömert kommt insgesamt auf 20 Einsätze mit der Nati.
Foto: TOTO MARTI
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Der Schweizer Nationalspieler Eray Cömert (28) könnte im kommenden Sommer ein Thema für die Union-Abwehr werden. Der Ex-Basler steht seit 2022 bei Valencia unter Vertrag und ist nach Startschwierigkeiten – Leihe zu Nantes und Real Valladolid – fixe Stammkraft.

Jetzt soll Cömert gemäss «Bild» im Visier des Union-Berlin-Chefs Horst Heldt (56) sein. Demnach haben konkrete Gespräche bereits stattgefunden. Der 20-fache Nati-Spieler werde als idealer Ersatz für Diogo Leite (27) und Danilho Doekhi (27) gehandelt, die den Verein im Sommer verlassen.

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Ablösefrei zu haben

Dass Cömerts Vertrag bei Valencia nach dieser Saison ausläuft, spielt Union zusätzlich in die Karten, denn so ist der Schweizer ablösefrei zu haben. Während der laufenden Spielzeit kommt der Innenverteidiger auf 18 Pflichtspieleinsätze und erzielt dabei zwei Tore.

Wie Cömerts Zukunft über diesen Sommer hinaus weitergeht, ist aktuell noch nicht bekannt. Laut «Bild» könnten neben dem Verbleib in Spanien oder dem Wechsel nach Berlin auch Vereine aus Italien zu möglichen Destinationen für den Schweizer gehören.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
32
81
83
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
32
33
67
3
RB Leipzig
RB Leipzig
32
21
62
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
32
23
58
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
32
20
58
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
32
16
58
7
SC Freiburg
SC Freiburg
32
-8
44
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
32
-3
43
9
FC Augsburg
FC Augsburg
32
-14
40
10
FSV Mainz
FSV Mainz
32
-9
37
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
32
-13
35
12
Hamburger SV
Hamburger SV
32
-15
34
13
Union Berlin
Union Berlin
32
-20
33
14
1. FC Köln
1. FC Köln
32
-8
32
15
Werder Bremen
Werder Bremen
32
-20
32
16
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
32
-25
26
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
32
-28
26
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
32
-31
23
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