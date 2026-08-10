Nach ihrer Boykottdrohung plant die Uefa offenbar eigene Konkurrenz-Turniere zu den Wettbewerben der Fifa. Medienberichten zufolge könnten mit den Verbänden AFC (Asien) und Concacaf (Nord- und Mittelamerika) zwei weitere Kontinentalverbände an Bord sein.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Trotz des Rückzugs der umstrittenen Investorenpläne seitens der Fifa beharrt die Uefa auf ihrer Drohung, sämtliche Fifa-Wettbewerbe zu boykottieren. Ganz auf internationale Turniere verzichten sollen die Nationalteams jedoch nicht: Denn wie das US-Medienhaus «Bloomberg» nun schreibt, plant die Uefa eigene Alternativturniere – ohne die Beteiligung des Weltverbandes.

Die Pläne sind bisher noch nicht konkret. Die Bestrebungen reichen jedoch weit über Europa hinaus: So soll der europäische Verband das Projekt gemeinsam mit dem asiatischen Verband (AFC) und der Concacaf (Nord- und Mittelamerika) aufziehen.

Am Montagvormittag hatten die drei Kontinentalverbände in einer gemeinsamen Erklärung weiter scharfe Kritik geübt und Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) offen der Täuschung bezichtigt.