Nach ihrer Boykottdrohung plant die Uefa offenbar eigene Konkurrenz-Turniere zu den Wettbewerben der Fifa. Medienberichten zufolge könnten mit den Verbänden AFC (Asien) und Concacaf (Nord- und Mittelamerika) zwei weitere Kontinentalverbände an Bord sein.
Publiziert: 10.08.2026 um 18:52 Uhr
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Aktualisiert: 10.08.2026 um 19:26 Uhr
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Trotz des Rückzugs der umstrittenen Investorenpläne seitens der Fifa beharrt die Uefa auf ihrer Drohung, sämtliche Fifa-Wettbewerbe zu boykottieren.
Die Pläne sind bisher noch nicht konkret. Die Bestrebungen reichen jedoch weit über Europa hinaus: So soll der europäische Verband das Projekt gemeinsam mit dem asiatischen Verband (AFC) und der Concacaf (Nord- und Mittelamerika) aufziehen.
Am Montagvormittag hatten die drei Kontinentalverbände in einer gemeinsamen Erklärung weiter scharfe Kritik geübt und Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) offen der Täuschung bezichtigt.
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