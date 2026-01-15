Gastgeber Marokko folgt Senegal in den Afrika-Cup-Final

Im torlosen zweiten Halbfinal am Afrika-Cup setzt sich Marokko am Ende im Penaltyschiessen gegen Nigeria.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Marokko steht am Afrika-Cup im Final. Der Gastgeber und Turnierfavorit setzt sich im Halbfinal gegen Nigeria in einem Penalty-Krimi durch und trifft nun auf Senegal.

Nach torlosen 120 Minuten fällt die Entscheidung vom Elfmeterpunkt. Dabei zeigen sich die Spieler von Marokko nervenstark. El Aynaoui, Ben Seghir, PSG-Star Hakimi und am Ende En-Nesyri verwandeln ihre Versuche sicher, während Goalie Bono mit zwei gehaltenen Penaltys zum Matchwinner avanciert.

Damit lebt Marokkos Traum vom Titel im eigenen Land weiter. Im Final am Sonntag kommt es zum Duell mit Senegal. Der Afrika-Meister von 2022 setzt sich im anderen Halbfinal dank eines frühen Tores von Sadio Mané (12.) gegen Rekordsieger Ägypten 1:0 durch. Dem Team von Superstar Mohamed Salah misslingt damit die Revanche für das vor vier Jahren verlorene Endspiel.