Bald zurück in Italien?
Serie-A-Klub hat Nati-Star Ndoye auf dem Schirm

In Italien hat Dan Ndoye eine besonders erfolgreiche Zeit hinter sich. Inzwischen spielt er zwar in England. Doch Inter soll sich darum bemühen, den Nati-Star zurück nach Italien zu holen.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Landet Dan Ndoye bei Inter?
In Italien hat Dan Ndoye (25) grosse Spuren hinterlassen. In zwei Jahren bei Bologna hat er in 75 Partien 19 Skorerpunkte gesammelt. Viel wichtiger aber: Mit seinem entscheidenden Tor im Coppa-Italia-Final gegen Milan hat er sich im letzten Frühling in Bologna unsterblich gemacht.

Wenige Wochen später wagte Ndoye den Schritt in die Premier League zu Nottingham. Sportlich läuft es für ihn seither aber nicht nach Plan. Erst je ein Tor und ein Assist sind ihm gelungen. Erwähnt sei aber auch, dass er die letzten Wochen verletzt verpasste. Und auch der Klub hinkt den Erwartungen hinterher. Statt um einen Platz in Europa ist Nottingham in den Abstiegskampf involviert.

Nun werden in Italien Stimmen laut, dass Ndoye noch in diesem Transferfenster in die Serie A zurückkehren könnte. Laut Fabrizio Romano gibt es derzeit Kontakte zwischen Inter und Nottingham Forest, für einen möglichen Tauschdeal. Ndoye soll nach Mailand und Davide Frattesi soll den umgekehrten Weg gehen. Ob sich der Ndoye-Frattesi-Tausch konkretisiert, bleibt abzuwarten.

