Der erste Finalist des Afrika-Cups steht fest: Der Senegal steht dank des Tores von Sadio Mané wie schon 2024 im Endspiel.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Senegal gewinnt im Halbfinal des Afrika-Cups mit 1:0 gegen Ägypten und sichert sich damit das erste Final-Ticket. Das entscheidende Tor erzielt Sadio Mané, der Stürmer trifft zwölf Minuten vor Schluss.

Rekordsieger Ägypten, dem während der ganzen Partie kaum Torschüsse gelingen, glückt die Revanche für den verlorenen Afrika-Cup-Final von 2022 damit nicht. Vor vier Jahren hat sich Senegal in Kamerun im Penaltyschiessen gegen Ägypten durchgesetzt und erstmals überhaupt den Afrika-Cup gewonnen.

Nun hat Senegal die Chance auf den zweiten Triumph, nachdem man 2024 im Achtelfinal am späteren Sieger, der Elfenbeinküste, gescheitert ist. Im Final wartet entweder Gastgeber Marokko oder Nigeria.