Kylian Mbappé wird auch im November das Nati-Trikot nicht überstreifen. Foto: AFP

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Wie die französische «L’Équipe» schreibt, steht Kylian Mbappé (25) nicht im Aufgebot für die Nations-League-Spiele gegen Israel am 14. November und Italien am 17. November. Das offizielle Aufgebot von Nationaltrainer Didier Deschamps ist noch ausstehend. Doch der 56-Jährige hat zur voraussichtlichen Abwesenheit des Superstars bereits Stellung genommen: «Ich habe Gespräche mit ihm geführt und diesen Entscheid getroffen, es ist besser so.» Und: «Kylian wollte kommen, es liegt nicht an aussersportlichen Problemen.»

Mbappé hatte bereits die Oktober-Länderspiele der Équipe Tricolore aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst. Da er zuvor jedoch für Real Madrid gespielt hatte und während der Länderspielpause in einem Nachtclub in Stockholm gesichtet wurde, entbrannten teils hitzige Diskussionen um die Abwesenheit der Captains.

Umso mehr, da verschiedene Medien zusätzlich vermeldeten, dass Mbappé eigentlich nur noch die wichtigen Länderspiele für Frankreich bestreiten wolle. Bei Real stand Mbappé in den letzten Spielen stets zur Verfügung.