So knapp hat sich Kane den Ballon d'Or geschnappt

Das genaue Abstimmungsergebnis des Ballon d'Or 2026 ist nun bekannt. Harry Kane setzte sich mit lediglich 28 Punkten Vorsprung gegen Kylian Mbappé durch. So eng war die Entscheidung seit 2019 nicht mehr.

Darum gehts Harry Kane gewinnt den Ballon d'Or 2026.

Nur 28 Punkte trennen ihn von Kylian Mbappé.

40 Journalisten wählten Kane auf den ersten Platz.

Lynn Piubel Reporterin Sport

Das Rennen um den diesjährigen Ballon d’Or war so knapp wie schon seit Jahren nicht mehr! Nachdem Harry Kane erstmals mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet wurde, hat «France Football» am Freitag die detaillierten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.

Dabei zeigt sich: Zwischen Kane und seinem grössten Konkurrenten Kylian Mbappé lagen am Ende gerade einmal 28 Punkte. Auf die weiteren Nominierten war der Abstand deutlich grösser.

Besonders interessant ist die Verteilung der Erstplatzierungen. Von den 100 stimmberechtigten Journalisten setzten 40 Kane auf den ersten Rang. Mbappé erhielt 23 Erstplatzierungen. Trotzdem blieb der Abstand in der Gesamtwertung äusserst gering.

Lange lag Mbappé vorne

Vincent Garcia, Chefredaktor von «France Football», hatte bereits vor der Veröffentlichung der detaillierten Zahlen angedeutet, wie spannend die Wahl verlaufen war. Gegenüber «L’Équipe» schilderte er, dass Mbappé lange Zeit vorne gelegen habe. Erst im weiteren Verlauf der Auszählung konnte Kane aufholen und schliesslich an seinem Konkurrenten vorbeiziehen.

Für die Wahl waren 100 Journalistinnen und Journalisten aus den 100 bestplatzierten Nationen der Fifa-Weltrangliste stimmberechtigt. Jeder von ihnen durfte aus 30 Nominierten seine zehn besten Spieler auswählen und in eine Rangliste bringen.

Die Punkte werden dabei nach einem festen Schlüssel verteilt: Der Erstplatzierte erhält 15 Punkte, danach folgen zwölf, zehn, acht, sieben, fünf, vier, drei, zwei und ein Punkt. Insgesamt waren damit maximal 1500 Punkte möglich.

Nur 2019 war es noch knapper

Mit 28 Punkten Unterschied gehört das Rennen 2026 zu den knappsten der Ballon-d’Or-Geschichte. Noch enger war es zuletzt 2019: Damals gewann Lionel Messi mit nur sieben Punkten Vorsprung auf Virgil van Dijk (686:679).

Auch in den vergangenen Jahren waren die Abstände grösser: 2021 trennte Messi und Robert Lewandowski ein Vorsprung von 33 Punkten, 2024 lagen zwischen Rodri und Vinícius Junior 41 Punkte. 2023 betrug Messis Vorsprung auf Erling Haaland 105 Punkte, im Vorjahr gewann Ousmane Dembélé sogar mit 321 Punkten mehr als Lamine Yamal.