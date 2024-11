Argentinien und Brasilien verpassen in der WM-Quali den Sieg. Für den Weltmeister setzt es gar eine Niederlage ab, während die Brasilianer nicht über ein Remis hinauskommen.

Argentinien kassiert nächste Pleite in der WM-Quali

1/5 Enttäuschte Gesichter bei den Argentiniern. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Argentinien muss in der laufenden WM-Qualifikation die dritte Niederlage hinnehmen. Der Weltmeister verliert gegen Paraguay 1:2. Brasilien kommt gegen Venezuela erneut nicht über ein 1:1 hinaus.

Argentinien startet in Asuncion optimal in die Partie. Lautaro Martinez, bei Inter Mailand Teamkollege von Yann Sommer, erzielt nach elf Minuten das 1:0. Doch die Führung der Equipe um Lionel Messi hält nicht lange. Der bei Torino engagierte Antonio Sanabria sorgt nach 19 Minuten für den Ausgleich. Die Entscheidung fällt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Innenverteidiger Omar Alderete, in Spanien bei Getafe unter Vertrag, vollendet die Überraschung.

Trotz der Niederlage führt Argentinien die Rangliste weiter an. Nach elf der 18 Runden weist der Weltmeister drei Punkte Vorsprung auf Kolumbien aus, das in der Nacht auf Samstag auswärts gegen Uruguay spielte.

Vinicius verschiesst Penalty

Brasilien, das sich schon im ersten Duell mit Venezuela im Rahmen dieser WM-Ausscheidung mit einem 1:1 hatte begnügen müssen, geht in Maturin zwei Minuten vor der Pause durch Raphinha in Führung. Der Stürmer des FC Barcelona trifft von der linken Strafraumgrenze mit einem Freistoss. Der für die zweite Halbzeit eingewechselte Telasco Segovia erzielt kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich für den Aussenseiter.

Die beste Möglichkeit, Brasilien den dritten Sieg in Folge zu bescheren, hat Vinicius Junior. Der Stürmer von Real Madrid, der in der ersten Hälfte den Pfosten trifft, scheitert nach einer guten Stunde mit einem Penalty an Venezuelas Torhüter Rafael Romo.

Durch das Unentschieden stösst Brasilien in der Rangliste zumindest vorübergehend auf Platz 3 vor. Der Rückstand auf Leader Argentinien beträgt fünf Punkte. Die ersten sechs der zehn Teams qualifizieren sich direkt für die WM im übernächsten Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Die siebtplatzierte Mannschaft kann sich in einem interkontinentalen Playoff-Turnier die Teilnahme sichern.