Ex-Inter-Star Adriano wohnt in einer Favela «Ich wurde nicht entführt, ich habe mich versteckt»

Ex-Inter-Stürmer Adriano spricht über sein Leben in der Favela. Der 42-Jährige erklärt, warum er den Luxus in Europa gegen das harte Leben in Rio eingetauscht hat. «Hier werde ich respektiert», sagt er.