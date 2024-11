1/4 Berkin Arslanogullari wendet sich mit einem emotionalen Instagram-Beitrag nach seiner Beinamputation an die Öffentlichkeit. Foto: Instagram/berkin.arslanogullari

Das Schicksal von Berkin Arslanogullari beschäftigte im September die Fussball-Welt. Der 19-jährige Ex-Goalie von Union Berlin erhielt die Diagnose Knochenkrebs und musste sich das linke Bein amputieren lassen.

Das hoch gehandelte Torwart-Talent und seine Eltern erfuhren in der Folge riesige Unterstützung, sowohl in emotionaler als auch in finanzieller Hinsicht. Dafür bedankt sich Arslanogullari nun in einer rührenden Botschaft auf Instagram.

«Ich möchte mich wirklich vom ganzen Herzen – am liebsten persönlich – bei jedem bedanken, der mich und meine Familie in jeglicher Form unterstützt», schreibt der Teenager zu einer Bilderreihe, die ihn im Spitalbett zeigen. Auch ein Video mit ersten Gehversuchen veröffentlicht er. Er sei «überrascht und teils überfordert», welches Ausmass der Support angenommen habe.

Fussballstars spendeten fünfstellige Summe

Ein Freund der Familie rief zu einer Spendenaktion auf, bis heute kamen über 320'000 Euro zusammen. Fussballstars wie BVB-Captain Emre Can oder Italiens Europameister Leonardo Bonucci, aber auch Union Berlin zahlten je eine fünfstellige Summe.

«In einer ahnungslosen und schweren Zeit wurde von all den Menschen, die ich kenne, aber auch von so vielen, die ich nie persönlich getroffen habe, etwas so Unbeschreibliches für mich getan», so Arslanogullari weiter. Besonders bedanken wolle er sich beim Berliner Bundesliga-Klub, der «mich weiterhin, wie all die Jahre zuvor, auf meinem Weg begleitet».

Eine Profi-Karriere im Fussball wird der 19-Jährige nicht mehr verfolgen können. Dafür hat er eine andere Bestimmung für sich gefunden: «Wenn ich wieder fit genug bin, hoffe ich sehr, dass ich in der Lage bin, für andere, die Hilfe brauchen, da zu sein.» Seine Behandlung werde noch «einige Monate» dauern, doch er werde «das Bestmögliche aus meiner Situation machen».

