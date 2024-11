FCZ-Spieler Bledian Krasniqi wird künftig für den Kosovo spielen. Das gibt sein Klub am Donnerstag bekannt.

Nun ist es offiziell: Bledian Krasniqi (23), gebürtiger Schweizer, wird das Trikot unserer A-Nationalmannschaft in Zukunft nicht tragen. Wie von Blick angekündigt, wird der FCZler in Zukunft für den Kosovo, das Heimatland seiner Eltern, auflaufen. Das geben die Zürcher am Donnerstagabend bekannt. Sobald Krasniqi den kosovarischen Pass erhält, darf er mit einem Nati-Aufgebot rechnen.

Der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler hat in seiner Karriere 38 Spiele für die Schweizer U-Auswahlen bestritten. Ein Aufgebot für die A-Nati hat er allerdings nie erhalten. Es war gar nie Thema, was Krasniqis Klub in der Stellungnahme ausdrücklich betont.

Der FCZ bedauere den Entscheid von Krasniqi zwar, verstehe ihn aber auch, weil «der Schweizer Fussballverband bis anhin kein Interesse an einer kurz- oder mittelfristig angedachten Nomination für die Schweizer Nationalmannschaft gezeigt hat».

Es ist ein kleiner Seitenhieb gegen Nati-Coach Murat Yakin (50), der schon jetzt die Qual der Wahl hat. Spieler wie Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria, Ardon Jashari, Vincent Sierro, Fabian Rieder oder Michel Aebischer und Simon Sohm haben die Nase aktuell vorne. Sie alle duellieren sich um die wenigen verfügbaren Plätze im Mittelfeld. Krasniqi hätte – Stand jetzt – nur kleine Chancen auf Spielzeit. Beim Kosovo darf er sich mehr davon erhoffen.

