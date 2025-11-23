Weltklasse mit 40 Jahren:Ronaldo verzückt mit Fallrückzieher-Tor
954. Treffer seiner Karriere
Fallrückzieher-Tor! Ronaldo sorgt einmal mehr für Spektakel
Cristiano Ronaldo hat in seiner Karriere schon so manch schönes Tor erzielt. Doch dieses ist auf der Liste seiner Traumtore ganz weit oben. Der 40-Jährige trifft in der saudischen Liga per herrlichem Fallrückzieher.
Publiziert: 21:29 Uhr
|
Aktualisiert: 21:33 Uhr
Cristiano Ronaldo hat es auch mit 40 noch drauf.
Foto: AFP
Cristiano Ronaldo beweist mal wieder, dass er es auch im hohen Alter noch drauf hat. Der 40-jährige Al-Nassr-Star erzielt in der Liapartie gegen Al Khaleej in der 96. Minute das Tor zum 4:1-Endstand – und wie! Er steigt nach einer Flanke von der rechten Seite wie zu besten Zeiten in die Luft und befördert den Ball per Fallrückzieher ins Tor. Der Ball schlägt links oben ein, Al-Khaleej-Goalie Moris bleibt ohne Abwehrchance.
