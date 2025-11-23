Cristiano Ronaldo hat in seiner Karriere schon so manch schönes Tor erzielt. Doch dieses ist auf der Liste seiner Traumtore ganz weit oben. Der 40-Jährige trifft in der saudischen Liga per herrlichem Fallrückzieher.

Darum gehts Cristiano Ronaldo erzielt spektakuläres Fallrückzieher-Tor für Al-Nassr gegen Al Khaleej

Ronaldo beweist mit 40 Jahren weiterhin seine Torgefährlichkeit

Julian Sigrist Redaktor Sport

Cristiano Ronaldo beweist mal wieder, dass er es auch im hohen Alter noch drauf hat. Der 40-jährige Al-Nassr-Star erzielt in der Liapartie gegen Al Khaleej in der 96. Minute das Tor zum 4:1-Endstand – und wie! Er steigt nach einer Flanke von der rechten Seite wie zu besten Zeiten in die Luft und befördert den Ball per Fallrückzieher ins Tor. Der Ball schlägt links oben ein, Al-Khaleej-Goalie Moris bleibt ohne Abwehrchance.

Für Ronaldo ist es wettbewerbsübergreifend der zehnte Treffer der laufenden Spielzeit – und das 954. Tor seiner Karriere. Auch mit 40 ist der portugiesische Superstar also noch torgefährlich – auch wenn er zuletzt eher für negative Schlagzeilen sorgte. In der Länderspielpause flog er bei der 0:2-Niederlage gegen Irland wegen eines Ellenbogenschlags mit Rot vom Platz.