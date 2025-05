Schweizer Trainer-Hoffnung steigt mit Dresden auf

1/6 Thomas Stamm steigt mit Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga auf. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Toller Erfolg für Thomas Stamm (42). Der Schweizer Coach von Dynamo Dresden steigt mit seinem Team in die 2. Bundesliga auf.

Den Dresdnern reicht am Samstag eine 0:1-Niederlage bei Waldhof Mannheim, weil Saarbrücken in Aachen ebenfalls verliert. Bei einem ausstehenden Spiel hat Dresden nun fünf Punkte Vorsprung auf das Duo Cottbus und Saarbrücken auf den Plätzen drei und vier. Da der Erste und der Zweite aufsteigen, ist dem achtfachen DDR-Meister der Sprung in die zweithöchste deutsche Liga nicht mehr zu nehmen. 2020 waren die Ostdeutschen abgestiegen.

Stamm spielte selbst nur in der Challenge League, gilt aber als einer der vielversprechendsten Schweizer Trainer. Der Schaffhauser beendete mit 27 seine Spielerkarriere und machte seine ersten Diplome. Bei Winterthur begann er als B-Junioren-Trainer, wurde dann U18-Trainer – und trat bei Testspielen oft gegen Freiburgs U17 an. So gelangte er beim Bundesligisten auf den Radar – und Trainerlegende Christian Streich holte ihn 2015 für die U19. 2021 übernahm er dann die zweite Mannschaft von Freiburg und wechselte im letzten Sommer als Chef nach Dresden. Dort gelingt ihm nun auf Anhieb der Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse.

Die Aufstiegsparty stand in Mannheim kurzzeitig auf der Kippe, weil kurz vor Spielende Anhänger beider Mannschaften den Stadion-Innenraum betreten. Erst nach paar Minuten begaben sich die Fans zurück auf die Tribüne. Nach Schlusspfiff stürmen die Dresdener erneut das Stadion und zünden auf dem Rasen Pyrotechnik. Die Polizei schafft es, die Situation unter Kontrolle zu halten. Es kommen sogar berittene Polizisten zum Einsatz.

