Darum gehts
- Sebastian Hertner starb am 20. Dezember in Savin Kuk, Montenegro
- Ehemaliger Zweitliga-Profi stürzte 70 Meter tief aus Sessellift
- Er spielte für 1860 München, Darmstadt und war Captain beim ETSV Hamburg
Am Samstag verunglückte ein 34-jähriger Deutscher in einem Skigebiet in Savin Kuk im Norden von Montenegro tödlich. Laut Medienberichten löste sich einer der Doppelsessel eines Skilifts vom Seil und rutschte in den Sessel dahinter. Dadurch fiel der Mann aus dem Sessel, stürzte 70 Meter in die Tiefe und starb.
Wie sich nun herausstellt, handelt es sich beim verunglückten Mann um den ehemaligen Profi-Fussballer Sebastian Hertner. Der Abwehrspieler spielte unter anderem in der 2. Bundesliga für 1860 München, Erzgebirge Aue und den SV Darmstadt.
In jungen Jahren lief der talentierte Hertner auch für die U18 und U19 der deutschen Nationalmannschaft auf, spielte auch mit späteren Bundesliga-Profis wie Felix Kroos (dem Bruder von Weltmeister Toni), Christoph Kramer (viele Jahre bei Gladbach) oder dem heutigen BVB-Akteur Pascal Gross zusammen. Zuletzt spielte Hertner in der Oberliga, der fünften deutschen Liga, für den ETSV Hamburg und war dort Captain.
Sein Klub trauert in einer Mitteilung: «Der Vorstand des ETSV Hamburg nimmt in tiefer Betroffenheit Abschied von unserem Vereinsmitglied und Spieler Sebastian Hertner. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen engagierten Spieler, sondern auch einen geschätzten Menschen, der unseren Verein durch sein Auftreten, seinen Einsatz, seine Kameradschaft bereichert hat. Sein Wirken und seine Persönlichkeit werden uns stets in Erinnerung bleiben.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
17
12
37
2
SV 07 Elversberg
17
16
34
3
SV Darmstadt 98
17
12
33
4
SC Paderborn 07
17
10
33
5
Hannover 96
17
8
29
6
Hertha BSC
17
5
28
7
1. FC Kaiserslautern
17
8
27
8
1. FC Nürnberg
17
-4
22
9
Karlsruher SC
17
-8
22
10
VfL Bochum
17
1
21
11
Holstein Kiel
17
-2
20
12
SC Preußen 06 Münster
17
-4
20
13
Eintracht Braunschweig
17
-9
20
14
Arminia Bielefeld
17
3
19
15
1. FC Magdeburg
17
-8
17
16
Fortuna Düsseldorf
17
-12
17
17
SpVgg Greuther Fürth
17
-18
15
18
SG Dynamo Dresden
17
-10
13