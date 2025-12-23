In Montenegro starb ein Deutscher bei einem Unfall in einem Skigebiet. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Fussball-Profi Sebastian Hertner (†34).

Darum gehts Sebastian Hertner starb am 20. Dezember in Savin Kuk, Montenegro

Ehemaliger Zweitliga-Profi stürzte 70 Meter tief aus Sessellift

Julian Sigrist

Am Samstag verunglückte ein 34-jähriger Deutscher in einem Skigebiet in Savin Kuk im Norden von Montenegro tödlich. Laut Medienberichten löste sich einer der Doppelsessel eines Skilifts vom Seil und rutschte in den Sessel dahinter. Dadurch fiel der Mann aus dem Sessel, stürzte 70 Meter in die Tiefe und starb.

Wie sich nun herausstellt, handelt es sich beim verunglückten Mann um den ehemaligen Profi-Fussballer Sebastian Hertner. Der Abwehrspieler spielte unter anderem in der 2. Bundesliga für 1860 München, Erzgebirge Aue und den SV Darmstadt.

In jungen Jahren lief der talentierte Hertner auch für die U18 und U19 der deutschen Nationalmannschaft auf, spielte auch mit späteren Bundesliga-Profis wie Felix Kroos (dem Bruder von Weltmeister Toni), Christoph Kramer (viele Jahre bei Gladbach) oder dem heutigen BVB-Akteur Pascal Gross zusammen. Zuletzt spielte Hertner in der Oberliga, der fünften deutschen Liga, für den ETSV Hamburg und war dort Captain.

Sein Klub trauert in einer Mitteilung: «Der Vorstand des ETSV Hamburg nimmt in tiefer Betroffenheit Abschied von unserem Vereinsmitglied und Spieler Sebastian Hertner. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen engagierten Spieler, sondern auch einen geschätzten Menschen, der unseren Verein durch sein Auftreten, seinen Einsatz, seine Kameradschaft bereichert hat. Sein Wirken und seine Persönlichkeit werden uns stets in Erinnerung bleiben.»

