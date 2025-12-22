In einem Skigebiet in Montenegro ereignete sich am Samstag ein schwerer Unfall. Ein 34-jähriger Deutscher fiel von einem Sessellift und stürzte 70 Meter in die Tiefe.

Gegen 13 Uhr am Samstag löste sich einer der Doppelsessel eines Skilifts vom Seil und rutschte in den Sessel dahinter. Dadurch fiel ein Mann aus Deutschland (34) von dem Sessel und stürzte 70 Meter in die Tiefe und starb. Seine Frau (30), die ihn begleitete, musste alles mitansehen. Sie wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt, wie der Bürgermeister der Gemeinde im montenegrinischen Fernsehen erzählte.

Berichten zufolge sei sie in der Anlage eingeklemmt geblieben und von Rettungskräften mit Verletzungen geborgen worden. Die ermittelnde Staatsanwältin verfügte unmittelbar nach dem Unfall ein Anhalten der Sessellift-Anlage. Mindestens drei weitere Urlauber sassen mehrere Stunden lang auf ihren Sesseln fest. Rettungskräfte brachten sie schliesslich in Sicherheit.

Über die möglichen Ursachen des Unglücks verlautete am Sonntag nichts. Die Staatsanwaltschaft würde umfassend ermitteln, hiess es. Bürgermeister Zugic sagte: «Wir bestehen auf einer umfassenden und transparenten Untersuchung, um die Verantwortlichen festzustellen.» Die Gemeinde Zabljak lebe vom Fremdenverkehr, und die Sicherheit der Gäste sei dafür unabdingbar.

Wie das Newsportal «Blic» berichtet, war der Lift am nächsten Tag bereits wieder in Betrieb.