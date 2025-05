1/6 Bei HSV-Stürmer Davie Selke wird am Samstagabend eingebrochen. Foto: Getty Images

Darum gehts HSV feiert Bundesliga-Aufstieg, Einbruch bei Stürmer Davie Selke während Aufstiegsspiel

Selkes Frau kritisiert Einbrecher scharf, Polizei bestätigt Vorfall in Rotherbaum

Sportdirektor Claus Costa ebenfalls Opfer: Mercedes-SUV von Automafia zerlegt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Das vergangene Wochenende hätte für den HSV kaum besser laufen können. Mit 6:1 gewannen die Hamburger gegen den SSV Ulm und machten so nach sieben Zweitliga-Jahren die Rückkehr in die Bundesliga perfekt. Logisch, dass die Spieler diesen Erfolg bis in die Morgenstunden feierten.

Einer musste die Aufstiegsparty allerdings bereits früher verlassen: Stürmer Davie Selke (30). Wie seine Frau Evelyn Selke auf Instagram berichtete, waren in ihrem Haus am Samstagabend Diebe eingestiegen. «So etwas Asoziales habe ich noch nie erlebt. Das Aufstiegsspiel zu nutzen, um bei uns einzubrechen. Wirklich, es gibt einfach Menschen ohne jegliche Würde» kommentierte sie den Vorfall.

«Versuchen, uns die Freude nicht nehmen zu lassen»

Die Hamburger Polizei äusserte sich wegen Persönlichkeitsrechten nicht konkret zum Fall, bestätigte allerdings, dass im Hamburger Stadtteil Rotherbaum bei einem 30-jährigen Mann eingebrochen wurde.

Geklaut wurden laut übereinstimmenden Berichten von Evelyn Selke und der Polizei Schmuck und andere Wertgegenstände. Wie hoch die Schadensumme ist, sei noch unklar. «Ich bin einfach nur dankbar, dass es meiner Tochter, meinem Mann und mir gut geht. Wir versuchen, uns die Freude nicht nehmen zu lassen», zeigte sich die Frau des HSV-Stürmers erleichtert.

Auch Sportchef überfallen

Nur wenige Tage später wurde auch Claus Costa (40), Sportdirektor des HSV, Opfer eines Überfalls. Wie die «Bild» berichtet, hat die Automafia in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Mercedes-SUV des Deutschen zerlegt. Costa soll den Schaden am Morgen entdeckt und die Polizei gerufen haben, welche nun ermittelt.