1/4 Zusammen haben sie Leverkusener Klubgeschichte geschrieben: Granit Xhaka (l.) und Xabi Alonso. Foto: DUKAS

Cédric Heeb Redaktor Sport

Seit Freitagnachmittag ist er offiziell, der Abgang von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen. Der Spanier hat die Werkself im letzten Jahr zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte geführt.

Er war aber auch der Grund, weshalb Nati-Captain Granit Xhaka im Sommer 2023 die Zelte bei Arsenal abgebrochen und sie in am Niederrhein wieder aufgestellt hat. Dementsprechend emotional fällt die Abschiedsbotschaft des 32-Jährigen am Samstagabend auf Instagram aus: «Es ist nie leicht, auf Wiedersehen zu sagen – vor allem jemandem, der so einen riesigen Einfluss auf unsere Reise hatte.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Xhaka bedankt sich: «Danke, dass du an uns geglaubt hast. Dass du uns gepusht hast, wenn wir es am meisten gebraucht haben. Und dass du uns immer mit Herz geführt hast.» Er habe ihn und seine Teamkollegen nicht nur trainiert, «du hast uns inspiriert».

«Einmal ein Trainer, immer eine Legende»

Man werde das, was Alonso ihnen gelehrt hat, auch neben dem Feld leben. Für seine weiteren Karriereschritte wünscht Xhaka ihm viel Glück und Erfolg. «Egal, wo dich das Leben hinzieht, du wirst immer ein Teil unseres Teams sein.» Und er schliesst mit den Worten: «Einmal ein Trainer, immer eine Legende.»

Zwei Spiele darf der Mittelfeldmotor der Leverkusener aber noch mit Alonso bestreiten. Am Sonntag empfängt der Vizemeister Borussia Dortmund, für Alonso wird es der letzte Auftritt in der BayArena sein. Seine allerletzte Partie als Bayer-Coach wird er am kommenden Samstag in Mainz absolvieren, bevor sich das Kapitel nach drei Saisons endgültig schliesst.