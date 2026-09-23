Eriksens Vertrag bei Wolfsburg wird aufgelöst

Nach seinem erneuten Zusammenbruch bei einem Testspiel im Sommer ist Christian Eriksen noch nicht auf den Fussballplatz zurückgekehrt. Nun wird sein Vertrag bei Wolfsburg einvernehmlich aufgelöst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christian Eriksen löst Vertrag mit VfL Wolfsburg auf, Fokus auf Familie

Seit Juni 2026 in Reha nach erneutem Kollaps während Länderspiel

13 Torbeteiligungen in 34 Spielen, keine Einsätze in 2. Bundesliga

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Christian Eriksen (34) verlässt den VfL Wolfsburg per sofort. Der dänische Mittelfeldspieler und der Klub aus der 2. Bundesliga haben sich auf die sofortige Auflösung seines bis Saisonende gültigen Vertrags geeinigt. Das verkünden die Wölfe am Mittwoch. Der Grund: Eriksen möchte mehr Zeit mit seiner Familie in Dänemark verbringen, wie aus seinen Äusserungen in der Mitteilung hervorgeht.

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Der Däne ist erst vor rund einem Jahr nach Wolfsburg gewechselt, nachdem sein Vertrag bei Manchester United ausgelaufen war. Mit 13 Torbeteiligungen in 34 Spielen mauserte er sich zu einem Schlüsselspieler der Wölfe – den Abstieg des VfL aus der Bundesliga konnte er aber nicht verhindern.

Erneuter Zusammenbruch im Juni

In der zweithöchsten deutschen Spielklasse ist Eriksen aber nicht zum Einsatz gekommen. Stattdessen befindet er sich wegen seiner Herzprobleme in einem individuellen Reha-Programm – wenige Tage nach dem Abstieg ist er im vergangenen Juni während eines Länderspiels zwischen Dänemark und der Ukraine erneut auf dem Feld kollabiert. Bereits bei der EM 2021 hat Eriksen einen Herzstillstand erlitten.

Ob er seine Karriere fortsetzen wird, ist noch ungewiss. Zuletzt kursierten Gerüchte um eine Rückkehr zu seinem Jugendklub Odense, wie die deutsche «Bild» berichtet. Dort hat er sich bereits Ende 2021 nach seinem ersten Herzstillstand fit gehalten.

Wolfsburg-Sportchef Dieter Hecking (62) verabschiedet den Dänen mit warmen Worten: «Trotz der kurzen Zeit hat er bei seinen Mitspielern, den Mitarbeitenden und den Fans einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir bedanken uns bei Christian und wünschen ihm und seiner Familie von Herzen alles Gute.» Auch Eriksen spricht trotz des Abstiegs von einer «grossen Freude», für Wolfsburg gespielt zu haben – er werde sich gerne an diese Zeit zurückerinnern.