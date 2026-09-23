Eriksens Vertrag bei Wolfsburg wird aufgelöst

Darum gehts
- Christian Eriksen löst Vertrag mit VfL Wolfsburg auf, Fokus auf Familie
- Seit Juni 2026 in Reha nach erneutem Kollaps während Länderspiel
- 13 Torbeteiligungen in 34 Spielen, keine Einsätze in 2. Bundesliga
Christian Eriksen (34) verlässt den VfL Wolfsburg per sofort. Der dänische Mittelfeldspieler und der Klub aus der 2. Bundesliga haben sich auf die sofortige Auflösung seines bis Saisonende gültigen Vertrags geeinigt. Das verkünden die Wölfe am Mittwoch. Der Grund: Eriksen möchte mehr Zeit mit seiner Familie in Dänemark verbringen, wie aus seinen Äusserungen in der Mitteilung hervorgeht.
Der Däne ist erst vor rund einem Jahr nach Wolfsburg gewechselt, nachdem sein Vertrag bei Manchester United ausgelaufen war. Mit 13 Torbeteiligungen in 34 Spielen mauserte er sich zu einem Schlüsselspieler der Wölfe – den Abstieg des VfL aus der Bundesliga konnte er aber nicht verhindern.
Erneuter Zusammenbruch im Juni
In der zweithöchsten deutschen Spielklasse ist Eriksen aber nicht zum Einsatz gekommen. Stattdessen befindet er sich wegen seiner Herzprobleme in einem individuellen Reha-Programm – wenige Tage nach dem Abstieg ist er im vergangenen Juni während eines Länderspiels zwischen Dänemark und der Ukraine erneut auf dem Feld kollabiert. Bereits bei der EM 2021 hat Eriksen einen Herzstillstand erlitten.
Ob er seine Karriere fortsetzen wird, ist noch ungewiss. Zuletzt kursierten Gerüchte um eine Rückkehr zu seinem Jugendklub Odense, wie die deutsche «Bild» berichtet. Dort hat er sich bereits Ende 2021 nach seinem ersten Herzstillstand fit gehalten.
Wolfsburg-Sportchef Dieter Hecking (62) verabschiedet den Dänen mit warmen Worten: «Trotz der kurzen Zeit hat er bei seinen Mitspielern, den Mitarbeitenden und den Fans einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir bedanken uns bei Christian und wünschen ihm und seiner Familie von Herzen alles Gute.» Auch Eriksen spricht trotz des Abstiegs von einer «grossen Freude», für Wolfsburg gespielt zu haben – er werde sich gerne an diese Zeit zurückerinnern.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Hertha BSC
6
10
18
2
1. FC Nürnberg
6
10
16
3
1. FC Heidenheim 1846
6
2
13
4
VfL Wolfsburg
6
7
11
5
1. FC Kaiserslautern
6
2
11
6
1. FC Magdeburg
6
2
10
7
Energie Cottbus
6
1
8
8
FC St. Pauli
6
0
7
9
VfL Bochum
6
-1
7
10
Hannover 96
6
-2
7
11
VfL 1899 Osnabrück
6
-3
7
12
SpVgg Greuther Fürth
6
-2
6
13
Arminia Bielefeld
6
-2
5
14
Karlsruher SC
6
-6
5
15
Eintracht Braunschweig
6
-1
4
16
Holstein Kiel
6
-3
4
17
SG Dynamo Dresden
6
-6
4
18
SV Darmstadt 98
6
-8
4