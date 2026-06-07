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Arzt gibt zum Glück bereits Entwarnung
Schock in Dänemark nach erneutem Eriksen-Zusammenbruch

Das Testspiel zwischen Dänemark und der Ukraine ist nach einem medizinischen Vorfall mit Christian Eriksen abgebrochen worden.
Publiziert: 20:44 Uhr
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Aktualisiert: vor 31 Minuten
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Der Däne Christian Eriksen kollabiert erneut auf dem Platz.
Foto: Screenshot TV2
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Schockmoment am Sonntag in Odense: Der Däne Christian Eriksen bricht während des Testspiels gegen die Ukraine auf dem Platz zusammen. Die Spieler bilden danach umgehend einen Kreis um den 34-jährigen Profi des VfL Wolfsburg.

Zum Glück kommt Eriksen wieder zu sich. «Christian geht es gut und er ist selbst vom Platz gegangen. Soweit ich das beurteilen kann, funktioniert der Herzschrittmacher so, wie er soll», richtet Dänemarks Mannschaftsarzt Morten Boesen aus. «Er war kurzzeitig bewusstlos, kam aber sehr schnell wieder zu sich.»

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Seit dem Vorfall bei der im Jahr 2021 ausgetragenen EM spielt Eriksen mit einem Herzschrittmacher, nachdem er damals im Gruppenspiel gegen Finnland auf dem Feld kollabierte. «Er hat mich gebeten, alle Spieler zu grüssen und ihnen auszurichten, dass es ihm gut geht», teilt Boesen mit und erklärt, dass Eriksen nun im Spital genauer untersucht werde.

Der Freundschaftsmatch zwischen Dänemark und der Ukraine – zwei Nationen, die sich nicht für die WM qualifiziert haben – wird nach dem Vorfall nicht fortgesetzt.

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