vor 18 Minuten

Völlig verrückt: Italo-Klub hat an einem Tag drei Trainer

Wie heisst es so schön: Es gibt Geschichten, die schreibt nur der Fussball. In Italien kam es am Dienstag zu einer Trainerrochade der kuriosen Art. Weil Piacenza Calcio, aktuell Tabellen-Elfter der Serie D (vierthöchste Liga), am Wochenende bei San Marino mit 0:1 verloren hat, wird Trainer Carmine Parlato (54), der erst seit dem 7. Oktober im Amt gewesen war, am Morgen entlassen. Sein Nachfolger: Simone Bentivoglio (39).

Der ehemalige Serie-A-Profi (105 Einsätze für Verona und Bari) leitet das Training – und wird danach bereits wieder entlassen. Grund dafür sind die Fans des früheren Serie-A-Vereins (zuletzt 2002/03). Sie protestieren gegen die Einstellung Bentivoglios und drohen mit dem Boykott von Spielen, da der Ex-Profi 2011 in einen Wettskandal verwickelt war und für 13 Monate gesperrt wurde. Präsident Marco Polenghi knickt ein und entlässt den Coach nach wenigen Stunden wieder.

Noch am Dienstagabend wird der dritte Trainer binnen eines Tages vorgestellt. Und jetzt kommts: Der Neue ist Stefano Rossini, der im Oktober gehen musste. Das erste Spiel unter dem 53-jährigen Rückkehrer hat Piacenza Calcio am Mittwoch in der Coppa Italia der Serie D gegen Villa Valle 2:1 gewonnen.