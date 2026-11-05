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Weltrekord in Brasilien
Massenschlägerei sorgt für 53 Rote Karten

Fussball-Wahnsinn in Brasilien! Bei einem Pokal-Halbfinal eskaliert eine Massenschlägerei derart, dass gleich 53 Personen des Feldes verwiesen werden. Damit ist der bisherige Weltrekord pulverisiert – und das Rückspiel fällt gleich ganz aus.
Publiziert: vor 20 Minuten
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